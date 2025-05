Morgan: «Queremos avanzar y entrar en terrenos desconocidos»

La luz entrando a raudales por las ventanas, incontrolable y rabiosa, entre el estruendo y el regocijo, delirante y danzarina, de frente y sin complejos. ' ... Hotel Morgan', el cuarto disco de estudio de la banda madrileña formada por Nina de Juan, voz con mayúsculas, Paco López (guitarra), Ekain Elorza (batería) y David Schulthess (teclados), se aleja del frío y se planta bajo el sol de la épica como un edificio musical donde cada estancia cuenta con su propia partitura. Así, encontramos cómodos colchones de soul ('Error 406'), alfombras sobre las que retozar al ritmo de funk espacial ('Jon & Julia'), decorados de pop/rock con alma noventera ('El Jimador'), espejos que reflejan paisajes mutantes cercanos al progresivo ('Radio') o bañeras donde sumergirnos en el blues más cortante ('Arena'). Un lugar donde perderse, soñar, tararear, sudar, llora, reír, brindar y vibrar en compañía de una banda ya imprescindible. Hablamos con Ekain.

Morgan Cuándo Viernes a las 21.00 horas.

Dónde Teatro Circo. Murcia.

Cuánto Entradas agotadas.

–Aunque el título nos pueda llevar a pensar en un espacio fijo, 'Hotel Morgan' presenta la versión más ecléctica de la banda. ¿Era la idea inicial?

–Sí, pero también fue surgiendo de un modo natural. Buscábamos trabajar de otra manera con las canciones. Hasta ahora, nuestro método era ir al local y tocar mucho los temas hasta que conseguíamos que sonasen a nosotros como banda. Esta vez queríamos que fuese distinto, que cada instrumento tuviese su motivo y fuese entrando o saliendo en base a lo que necesitase la canción. Es verdad que nos ha quedado un disco donde cada tema es muy distinto, pero eso va también con el concepto del hotel. Cada habitación tiene su propia historia, pero las que forman parte del álbum es como si hubiesen coincidido en la misma noche y lugar.

–¿Han potenciado la puesta en escena para transmitir al público la sensación de estar precisamente dentro de un hotel?

–Nos hubiese gustado tener un poco más de esa esencia, pero todavía no estamos ahí. Dentro de nuestras posibilidades, intentamos plantear el concierto como si fuese un viaje, una experiencia muy inmersiva. Es un directo más dinámico. Antes estábamos bastante estáticos sobre el escenario, pero ahora tiene más movimiento. Es como el disco, hemos intentado dar un paso hacia delante.

–Desde la primera escucha, 'Hotel Morgan' me resultó el trabajo de la banda que cuenta con un mayor potencial para el directo. ¿Se está viendo reflejado en la gira de presentación?

–Totalmente. La forma en la que trabajamos las canciones para el disco dejaba muchas puertas abiertas para poder reinterpretarlas en directo. No teníamos ni idea de si iba a funcionar o no. Yo tenía más curiosidad que dudas, eso sí. Tocamos el álbum prácticamente entero. Nos gusta darle mucho protagonismo a los trabajos que presentamos y luego ya vamos reduciendo su peso en el repertorio poco a poco, pero ahora mismo, cuando estamos llegando al final de la primera parte de la gira, no quiero quitar casi ninguna de las canciones nuevas. Me sorprende lo bien que están conectando con el público porque entiendo que había gente que quería que siguiésemos siendo una banda de blues y rock clásico, que nos encanta y podemos seguir haciéndolo toda la vida, pero nos salimos de ahí. Queremos ver más mundo.

–Parece que quienes no terminaron de comprar el cambio de sonido en un primer momento están entrando de lleno al escucharlo en directo.

–Sin duda. A quienes se les hizo un poco rara la primera escucha de 'Hotel Morgan' se van a dar cuenta de que el disco tiene todo el sentido cuando nos vean en directo. Es algo que me ha pasado a mí también como oyente.

–Claro, los discos necesitan tiempo, incluso los que, a priori, parecen más inmediatos.

–Exacto. Me pasó con un disco de Radiohead, 'The King of Limbs'. Cuando lo escuché no lo entendí y pensé que habían perdido el rumbo, pero, cuando sacaron 'Live from the Basement', donde lo interpretan en directo, vi que era una locura increíble. Estuve escuchando ese álbum todas las noches durante un año.

–¿Cómo fue la experiencia de grabar en los estudios noruegos de Ocean Sound Recordings?

–Es una experiencia vital que nos llevamos para siempre. El estudio es impresionante, mágico. Recuerdo a Nina cantando '1838' al atardecer, mientras entraba la luz por las ventanas, y fue de una emoción brutal. Se genera un estado de ánimo que difícilmente puedes lograr en un sótano de Madrid al que llegas después de dos horas de atasco.

–¿Iban con las canciones definidas o el estudio se convirtió en algo similar a una residencia creativa?

–No teníamos mucho tiempo. Grabamos el disco en nueve días. Sabíamos muy bien a lo que íbamos. Hubo algunos temas como 'Radio' o 'Cruel' que llevaron más trabajo, pero el resto estaba más o menos todo.

–¿Sienten que esta parada en el 'Hotel Morgan' les ha marcado especialmente en este punto de su carrera?

–La buena acogida que está teniendo el disco en directo y lo cómodos que nos sentimos tocándolo ha aumentado nuestra confianza. No tenemos miedo a seguir explorando y probando cosas. 'Hotel Morgan' va a marcar un antes y un después en el grupo en lo que respecta a la seguridad. Queremos avanzar y entrar en terrenos desconocidos. Hemos tenido una pequeña conversación sobre los planes para 2026 y 2027 y hay varias opciones, pero todas me gustan. Si vamos hacia delante, nos quedamos en el lugar donde estamos o volvemos atrás va a estar bien porque el público ya se ha dado cuenta de que no nos vamos a quedar quietos.