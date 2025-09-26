La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El reparto de 'Pilots'.

Molina de Segura llena de cultura sus calles y plazas

Teatro ·

La 56ª edición del Festival Internacional de Teatro presenta para su primer fin de semana un total de once espectáculos en diversos puntos de la localidad

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:15

Hasta el próximo tres de octubre, Molina de Segura se convertirá en una ciudad repleta de espectáculo, ilusión, sonrisas, emoción, atrevimiento, reflexión activa, aplauso rendido, ... sorpresa genuina, arte en permanente y adictivo movimiento, música en directo, avenidas como alfombras rojas, plazas como grandes escenarios y aceras como tablas pisadas con el nervio único e incomparable de la cultura. Hasta el próximo tres de octubre, en definitiva, Molina de Segura se convertirá en el radiante corazón del Festival Internacional de Teatro, cita cultural que alcanza y celebra en este 2025 su quincuagésimo sexta edición con una programación apabullante en cantidad, más de treinta propuestas, y prometedora en calidad. En ese sentido, su primer fin de semana es un claro ejemplo. Vamos allá.

