Molina de Segura llena de cultura sus calles y plazas

Hasta el próximo tres de octubre, Molina de Segura se convertirá en una ciudad repleta de espectáculo, ilusión, sonrisas, emoción, atrevimiento, reflexión activa, aplauso rendido, ... sorpresa genuina, arte en permanente y adictivo movimiento, música en directo, avenidas como alfombras rojas, plazas como grandes escenarios y aceras como tablas pisadas con el nervio único e incomparable de la cultura. Hasta el próximo tres de octubre, en definitiva, Molina de Segura se convertirá en el radiante corazón del Festival Internacional de Teatro, cita cultural que alcanza y celebra en este 2025 su quincuagésimo sexta edición con una programación apabullante en cantidad, más de treinta propuestas, y prometedora en calidad. En ese sentido, su primer fin de semana es un claro ejemplo. Vamos allá.

Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura Cuándo Viernes, sábado y domingo.

Dónde Distintos lugares de Molina de Segura.

Cuánto Entrada libre.

Esta tarde, a las 18.00, en la plaza de la Región Murciana, se llevará a cabo la representación de 'The Incredible Box', veteranísimo espectáculo que acumula éxitos desde su estreno hace, atención, más de cien años. Posteriormente, a las 19.00, en la plaza de la Casa de la Maita, 'Bailaban las perolas', pieza de danza creada por Laura López Muñoz y Pablo Pérez Alonso que se repetirá, a las 20.30, en el Paseo de los Maestros. A las 19.30, de nuevo en la plaza de la Región Murciana, turno para 'Equus vs. Pegasus', propuesta teatral para espacios urbanos. Por último, el viernes acabará con 'Laisse-Moi', circo y baile en la plaza del MUDEM, a las 20.30, y el concierto de Karmento, a las 21.30, en la plaza del Teatro Villa de Molina.

El sábado, a las 18.00, en la plaza de la Cruz, comedia para toda la familia con 'Pandora', fórmula similar a la de 'Pilots', propuesta ganadora del Premio Fetén 2025 al mejor espectáculo itinerante, que comenzará, a las 18.30, en la plaza de la Región Murciana. A continuación, más risas con 'Pss, Pss', proyecto de Baccalá Clown, a las 19.30, en la plaza de Europa, lugar en el que, una hora más tarde, a las 20.30, aterrizará el popular Grison Beatbox. Después, a las 21.30, los míticos Inmaculate Fools repasarán sus clásicos en la plaza del Teatro Villa de Molina. Por último, el domingo, a las 19 horas, en el parque Drilo, espectáculo para toda la familia con 'Miau, Guau, Kikirikí'.