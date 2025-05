Milán y Gallego, conversaciones entre amigos

¿Sabes esos amigos a los que tienes fritos a audios contándoles tus dramas? ¿Los que siempre están ahí para escuchar tus dilemas existenciales, desde ... el 'crush' que no te responde hasta la última locura que hiciste el sábado por la noche? ¿Esos amigos a los que les pides consejo solo para ignorarlo después, aunque te duela admitir que tenían razón? Pues esos son Ana Milán y Sebastián Gallego. Con esa intención llegan este sábado al Teatro Romea, donde presentan el 'live show' de su 'podcast' 'La vida y tal', el primero original de la plataforma Podimo, reconocido con el Premio Ondas al Podcast Revelación en 2023.

'La vida y tal' Cuándo Sábado, a las 20.30 horas.

Dónde Teatro Romea, Murcia.

Cuánto Entradas: 27, 33 y 39 euros.

Juntos forman una pareja perfecta que ha convertido esas conversaciones cotidianas que los dos amigos mantenían en su intimidad en un 'podcast' y espectáculo con el que han conquistado a miles de oyentes, porque «las movidas de uno son las movidas de todos», aseguró Ana Milán en sus redes sociales cuando el proyecto cumplió cien capítulos. Una mezcla única de anécdotas, amor y desamor, «momentos 'what de fuck', surrealismo y costumbrismo, pop y rock, Shakespeare y Chenoa».

«Es ese lugar donde las historias reales superan la ficción y donde siempre habrá alguien que te diga las cosas como son»

Con el lema por bandera de 'mejor eso que morirse', el podcast convertido en 'live show' donde los espectadores interactúan con Milán y Gallego aborda desde un tono cercano y desenfadado situaciones tan incómodas como surrealistas, así como momentos de consuelo y desconsuelo. En pocas palabras: 'La vida y tal'. El resultado es mucho más que un podcast: «Es ese lugar donde el drama se mezcla con la comedia, donde las historias reales superan la ficción y donde, por muy caótica que sea la vida, siempre habrá alguien que te escuche y te diga las cosas como son», según presentan el espectáculo.

De fan a amistad

Murcia es la siguiente ciudad que suma a una gira por la que ya han pasado más de 20.000 personas para escuchar en primera persona uno de los podcast más escuchados de 2024. Los dos artistas se conocieron hace una década: Gallego era becario en Antena 3 y habló en redes sociales sobre la rueda de prensa de una serie en la que Milán era protagonista: «Yo era fan de ella», asegura.

Gallego: «Cuando yo era su fan, Ana Milán me empezó a seguir en Twitter, me invitó al teatro y así llevamos diez años»

Ella reaccionó a su publicación y cuando se vieron an la rueda de prensa, lo reconoció de inmediato: «Me empezó a seguir en Twitter, me invitó al teatro y así llevamos diez años», explica Gallego. Con el tiempo, su conexión fue aumentando hasta tal punto que, cuando Podimo llamó a Milán para hacer un podcast, ella tenía claro que tenía que ser con él: «El enfoque no es el contar nuestras cosas, sino escuchar las de los demás, sin tener miedo a la exposición».