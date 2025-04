Un Mayorga entre la reflexión y la intriga

Al Teatro Romea de Murcia llega el Juan Mayorga más filosófico construido en el armazón de una comedia de intriga. El dramaturgo madrileño pone en ... pie 'La Colección', la nueva obra que adquiere grandeza con un reparto encabezado por el mítico actor José Sacristán y Ana Marzoa. Ellos son Héctor y Berna, un matrimonio sin hijas que, a lo largo de su vida, han reunido una colección a la que sacrificaron todo lo demás.

La colección Cuándo Sábado, a las 20 horas.

Dónde Teatro Romea, Murcia.

Cuánto Entradas agotadas.

Ahora, cuando son ya ancianos, quieren asegurarse de que la colección los sobreviva, para lo que buscan un heredero. Han convocado a Susana, coleccionista a su vez, acaso para examinarla. Los acompaña Carlos, quizá él mismo un examinador, si es que no una pieza de la colección. Con Ignacio Jiménez y Zaira Montes en los papeles secundarios, la pieza se convierte en una reflexión sobre el matrimonio, sobre el paso del tiempo y sobre la misteriosa relación entre las personas y los objetos.

José Sacristán, que sigue en plena forma a sus 87 años, reafirma su poderío sobre las tablas

En palabras de Juan Mayorga, creador y director de esta coproducción de LaZona y Teatro de la Abadía, «era necesario que alguien hiciese la colección. Imágenes separadas por océanos o siglos esperaban que alguien las reuniese. Su destino era la colección». Se trata, según él, del método para garantizar la posteridad: «Si algún día, dentro de un millón de años, un ser capaz de pensar y de sentir encuentra la colección, sabrá qué es la humanidad y qué podría haber sido». Por eso, el genial dramaturgo hace una advertencia a quienes se acerquen a su creación. «Antes de atravesar esa puerta, piensen que, cuando vuelvan a este lado, todo lo verán desde la colección. También a las demás personas y a sí mismos. La colección te descubre. No puedes verla y no preguntarte quién eres, porque contiene todo lo que eres y todo lo que no eres», sentencia.

Diálogo de grandes actores

En el marco de una comedia plagada de intriga, la pareja de actores protagonistas defienden con uñas y dientes su diálogo filosófico. José Sacristán, que sigue en plena forma a sus más de 85 años, reafirma su poderío sobre las tablas, a las que ha dedicado toda una vida: descubrió su vocación teatral mientras cumplía el servicio militar en Melilla y debutó como profesional en 1960. Desde entonces se han sucedido numerosos papeles en películas y trabajos teatrales, arte al que siempre ha estado estrechamente relacionado.

«Antes de atravesar esa puerta, piensen que después lo verán todo desde la colección»

Junto a él destaca Ana Marzoa, actriz desde hace más de tres décadas en los escenarios españoles, donde ha interpretado gran número de personajes con especial atención a los clásicos teatrales. Los dos dan forma a un círculo del hecho teatral que se completa con Mayorga como dramaturgo en su segunda producción desde que está al frente de Teatro de La Abadía.