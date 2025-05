Mucho Más Mayo, un festival de mundos alternativos

Bajo el lema 'Poéticas para un presente convulso', el Festival Mucho Más Mayo regresa del 9 al 16 de mayo a las calles, rincones y ... lugares inusuales de Cartagena con una quincena de propuestas artísticas entre artes vivas, performance, arte urbano, arquitectura e instalaciones efímeras. En su XV edición y con Jesús Nieto al frente de la dirección, el evento vuelve a convertir en la ciudad en un lugar de creación y reflexión, invitando al público a imaginar otros mundos posibles. Las actividades, todas gratuitas, continúan hasta el próximo 16 de mayo con actividades que se pueden consultar en la web muchomasmayo.cartagena.es.

Viernes, sábado y domingo Explanada del Puerto 'Antipodi', Dromosofistas

Ampliar Dromosofistas

La ilusión del teatro de títeres contemporáneo tendrá lugar en el peculiar escenario callejero de un camión-teatro. En su interior, tres personajes invitan al público a un viaje onírico cuyo horizonte son las antípodas del tiempo ordinario, un lugar que existe pero que se aleja a cada paso. Tres jóvenes artistas se enfrentan a los grandes temas existenciales de nuestro siglo desde la distancia que da el lenguaje poético del gesto, la voz, la música, las manos y los títeres.

Viernes, sábado y domingo Museo del Teatro Romano 'La biblioteca de cuerdas y nudos', J. A. Portillo

Ampliar José Antonio Portillo.

Una estructura circular de madera creada por José Antonio Portillo que guarda manuscritos sin publicar, textos, partituras, diseños, bolas de papel de la basura y cilindros repletos de mensajes de cuerdas y nudos. El tiempo ha ido depositando objetos y huellas de un tiempo en que la mayoría de sus protagonistas son niños. Esta peculiar biblioteca propone un diálogo de silencio entre la mirada del espectador y los objetos que habitan en este espacio narrativo.

Viernes, sábado y domingo Patio del CIM 'Range in Between', Jou Sierra

Ampliar Jou Sierra

Desde el centelleo del láser que tiñe el entorno y los cuerpos de iridiscencia, hasta la creación de esa pirámide que se eleva y gira, esta espectacular arquitectura efímera no solo juega con el espectro visible de la luz, sino que también evoca conceptos de percepción y significado. Jou Serra regala a los participantes la ocasión de reflexionar sobre esos lugares habitados mediante la luz con significados múltiples y únicos.

Viernes, a las 19.30 h Plaza Cartagenas del mundo 'Poi', Cía. D'es Tro

Ampliar Cía. D'es Tro

Fusionar las artes del circo con el popular juego de la peonza y las raíces de la cultura mediterránea es el principal objetivo de este espectáculo contemporáneo que cuenta la historia de un hombre rural atrapado desde la infancia por el efecto giroscópico de su peonza. 'Poi' es el resultado de una búsqueda de malabares, pero también de la investigación sobre peonzas del propio Guillem Vizcaíno.

Viernes y sábado Palacio Consistorial 'The frame', Eléctrico 28

Ampliar Eléctrico 28

Performance callejera que involucra a las personas viandantes en una poética experiencia teatral que transforma la cotidianidad en algo extraordinario. Hay sillas, miradas, palabras, carteles, voces, sonidos, asfalto, algún árbol y muchas otras cosas. No hay argumento. No hay final. The Frame son muchos espacios a la vez: un lugar lúdico, poético, de sorpresas y acciones espontáneas...

Domingo, a las 20 h Parque Torres 'Se nos mueren las plantas', Understory

Ampliar Understory

Mediante un paseo por uno de los parques más emblemáticos se ejerce una mirada poética que transforma nuestra percepción del entorno transformándolo en un paisaje insólito. Es una película sonora que invita a adoptar el punto de vista de los primeros botánicos, cuya experiencia sólo podemos imaginar con las gafas de la ciencia ficción, hasta la botánica actual.

Sábado, a las 20 h Centro Cultural El Luzzy 'Glup, glup, glup', Melena Androide

Ampliar Melena Androide

Como en una aventura de una cajita de regalo, visitamos un acuario escénico para ver a gente hundida en las profundidades de Internet y buceamos a través de una serie de historias sobrevoladas por la sensación de existir ya solo como presencias encapsuladas en pantallas de otra gente. Una experiencia escénica que reflexiona sobre las relaciones virtuales y analógicas que establecemos con el mundo y los demás seres.

Del jueves 8 al viernes 16 UPCT Shop 'Blowing in the colors', Pablo Cros

Ampliar Pablo Cro

Esta instalación escultórica crea, mediante una poética del color, una experiencia visual inmersiva con la ayuda del soplido del viento. Gracias a la luz del sol en pleno día o de las farolas al caer la tarde, los efectos cromáticos ofrecidos a la vista son ilimitados, creando bellas iridiscencias que cambian según el lugar en el que se sitúa la mirada del espectador.

Del jueves 8 al viernes 16 Plaza José María Artés 'Container MMM', Patricia Reus y Jaume Blancafort

Ampliar Patricia Reus y Jaume Blancafort

Un container de transporte marítimo modificado, creado por los arquitectos Patricia Reus y Jaume Blancafort junto a los alumnos y alumnas de arquitectura de la UPCT, será un lugar de encuentro para dialogar y compartir impresiones con los artistas invitados a esta edición. Así, este espacio físico materializa el lema del festival posibilitando un lugar al abrigo del mundo donde artistas y público puedan encontrarse para confrontar su visión sobre el presente.