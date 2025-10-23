La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesse Davis y su inseparable saxo alto.

Jazzazza Jazz Club recibe a Jesse Davis

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:57

Comenta

Nueva Orleans, ese paraíso terrenal para quienes encuentran en el jazz y el blues un océano en calma, un volcán en erupción, un destino ... soñado y un alma agitada, enamorada, perfecta en su complejidad, ha sido (y es) la cuna de una apabullante cantidad de genios musicales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  2. 2

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  3. 3 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  4. 4 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  5. 5

    Encuentran huellas fósiles de grandes mamíferos en Calblanque y Cabo Cope
  6. 6 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  7. 7 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  8. 8 Más de un centenar de colegios se interesan en acoger 1º y 2º de ESO
  9. 9 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  10. 10 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Jazzazza Jazz Club recibe a Jesse Davis

Jazzazza Jazz Club recibe a Jesse Davis