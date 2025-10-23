Jazzazza Jazz Club recibe a Jesse Davis
Jueves, 23 de octubre 2025, 20:57
Nueva Orleans, ese paraíso terrenal para quienes encuentran en el jazz y el blues un océano en calma, un volcán en erupción, un destino ... soñado y un alma agitada, enamorada, perfecta en su complejidad, ha sido (y es) la cuna de una apabullante cantidad de genios musicales.
Jesse Davis Quartet
-
Cuándo Viernes a las 22.00 horas.
-
Dónde Jazzazza Jazz Club. Algezares.
-
Cuánto Entradas agotadas.
Pues bien, este viernes por la noche, sobre el escenario del Jazzazza Jazz Club, uno de ellos se convertirá en carne, hueso y metal: Jesse Davis y su inseparable saxo alto. Heredero y defensor del legado de Sonny Stitt, Cannonball Adderleyl y, sobre todo, el inmenso Charlie Parker, a quien ha rendido homenaje por todo el mundo, el artista estadounidense actuará por primera vez en Algezares en formato de cuarteto, estando acompañado para la ocasión por Joan Monné en el piano, Ignasi González al contrabajo y Joan Casares a cargo de la batería.
Un conjunto de primerísimo nivel para interpretar una serie de composiciones vibrantes, elegantes y embriagadoras.
