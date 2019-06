Fusión de movimiento y ritmo Escena. Centro Párraga, Murcia. Viernes a las 21.00 horas. Entradas 8 euros GEMA MORENO Jueves, 20 junio 2019, 22:16

La función 'Mercedes Máis Eu' (Mercedes y yo) llega hoy al Centro Párraga de Murcia. Este espectáculo de al rededor de 70 minutos fue coproducido en 2018 por la Comunidad de Madrid con el apoyo del Centro de Danza Canal y Sede Losdedae. Sin embargo, la representación es principalmente fruto de la unión entre las artistas Mercedes Peón, compositora y vocalista considerada como una de las mejores voces de Galicia, y Janet Novas, bailarina y creadora reconocida internacionalmente. Esta última, además de actuar y coreografiar la obra, ha sido la encargada de dirigir el vestuario.

En 'Mercedes y yo', estas virtuosas gallegas exprimen la relación cuerpo-música a través de una función donde se conectan las vivencias y reflexiones de ambas, ya sean de carácter biográfico o incluso socio-político, planteando temas como la identidad, el género o el sentimiento de pertenencia.

En la actuación, las intérpretes presentan las tramas con una intensidad diferente, cada una desde sus vivencias y experiencia personales. Por ejemplo, Janet, al igual que en algunas de sus creaciones previas, como 'Cara pintada' o 'Who will save me today' tiene la especial labor de originar un espacio intimista en el que su cuerpo toma un papel predominante fundiéndose con el ritmo y la particular melodía de Mercedes Peón, que está especializada en música tradicional gallega.

La adquisición de las entradas podrá realizarse en taquilla a partir de las 19.00 horas, obteniendo un descuento del 50% estudiantes, desempleados y los mayores de 65 años o por la página web del propio Centro Párraga (www.centroparraga.es).