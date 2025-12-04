Fusión, compromiso y estrenos con Orishas

La despedida de Orishas ha estado flotando en el aire con especial firmeza en los últimos años, pero, al menos por ahora, parece que ... el adiós tendrá que seguir esperando.

Orishas Cuándo Domingo, a las 22.00 horas.

Dónde Sala Mamba. Murcia.

Cuánto 35 € / 40 €.

Una estupenda noticia para la enorme legión de fans que acumula una formación que, desde 'A lo cubano', su sobresaliente debut en el año 2000, se ha ido consolidando como uno de los nombres de referencia a la hora de fusionar el hip-hop con los ritmos tradicionales de su país de origen.

Con ese estatus afianzado, Orishas ha regresado este año con una gira donde, además de repasar algunos de los temas más representativos de su trayectoria, comparten varios temas inéditos de un próximo álbum que publicarán en 2026.

En una reciente entrevista para LA VERDAD, Yotuel Romero, uno de sus miembros fundadores, aseguró que estamos ante «el mejor directo de la historia de Orishas», así que la cita con ellos en la sala Mamba es obligada.