Roldán González y Yotuel Romero componen la banda de hip-hop Orishas, que este domingo actúa en Murcia.
Cantante de Orishas

Yotuel Romero: s«Yo sé que regresaré a una Cuba libre y cantaremos 'Patria y vida'»

La banda de hip-hop con esencia cubana vuelve a los escenarios y este domingo presentará temas inéditos en la sala Mamba de Murcia

Natalia Benito

Natalia Benito

Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:28

La historia de Orishas no ha sido lineal. Más de un cuarto de siglo ha pasado desde que Yotuel Romero (La Habana, Cuba, 1976) Roldán ... González y Hiram Riverí Medina (Ruzzo) formaran un grupo que quiso fusionar de manera única el son cubano y el rap. Con idas y venidas y cambios de componentes, Yotuel Romero y Roldán González mantienen la esencia de la banda y este domingo repasarán, en la sala Mamba de Murcia a las 22.00 horas –entradas por 35 euros en compralaentrada.com–, los mejores éxitos de su carrera y, como anuncia Romero, que charla con LA VERDAD desde Miami (Estados Unidos) sonarán también dos temas inéditos que formarán parte del próximo disco, que verá la luz en 2026.

