Yotuel Romero: s«Yo sé que regresaré a una Cuba libre y cantaremos 'Patria y vida'»

La historia de Orishas no ha sido lineal. Más de un cuarto de siglo ha pasado desde que Yotuel Romero (La Habana, Cuba, 1976) Roldán ... González y Hiram Riverí Medina (Ruzzo) formaran un grupo que quiso fusionar de manera única el son cubano y el rap. Con idas y venidas y cambios de componentes, Yotuel Romero y Roldán González mantienen la esencia de la banda y este domingo repasarán, en la sala Mamba de Murcia a las 22.00 horas –entradas por 35 euros en compralaentrada.com–, los mejores éxitos de su carrera y, como anuncia Romero, que charla con LA VERDAD desde Miami (Estados Unidos) sonarán también dos temas inéditos que formarán parte del próximo disco, que verá la luz en 2026.

–¿Cómo es la vuelta de Orishas a los escenarios?

–La banda tiene nuevos músicos que son chamacos que han nacido con la música de Orishas. Nos han escuchado toda la vida. Cuando les dije de formar la banda, de incluirlos en el directo, se volvieron locos. Tenemos un directo potentísimo; creo que es el mejor directo de la historia de Orishas. Vamos a repasar toda la historia del grupo. Nos está pasando algo muy lindo y es que los fanáticos están yendo a los conciertos con sus hijos. Es espectacular porque estamos llegando a una generación que nos conoció por sus padres y que ahora nos escucha.

–¿Qué siente al interpretar canciones del disco 'A lo cubano', que ha cumplido 25 años?

–Recuerdo a ese chamaco que salió de Cuba con mucha ilusión de triunfar, de hacer rap cubano, aunque fuera una locura. Creíamos en el sonido que queríamos hacer. Lo que parecía una locura hace 25 años, hoy es trendy, es el sonido más popular que hay en el movimiento urbano. Fuimos unos anticipados, precursores de un movimiento que hoy en día es global. Estamos contentos de ser esos locos que una vez llegaron a España y que poco a poco se fueron ganando el corazón de todos los españoles.

–Han estado durante unos cuantos años separados. ¿Por qué?

–Esta pausa surgió por cosas naturales de la vida. Cada uno tenía unas inquietudes musicales. En mi caso yo me vine a América, empecé a producir a muchos artistas, empecé a componer para muchos artistas. Tenía muchas canciones que no eran para Orishas y que quería enseñárselas al mundo. Tuve la oportunidad de trabajar con los artistas más grandes de Latinoamérica, de producir canciones que fueron 'hits' mundiales. He trabajado con Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Ozuna, Diego Torres, Rubén Blades... y ese parón nos hizo darnos cuenta de lo que teníamos. Yo descubrí que no iba a tener un producto más original y más increíble que Orishas y por eso decidí llamar a Roldán. Y él me dijo: «Papi, te estaba esperando, de una». Ya no vamos a parar más, esto va sin freno hasta la última parada.

Un disco inédito

–¿Está pensando en nuevas canciones para Orishas?

–Sí, el próximo año habrá un nuevo disco. El 'tour' mundial que hacemos el próximo año, con más de 100 fechas, viene acompañado de un disco de Orishas inédito con 11 canciones espectaculares, con colaboraciones estupendas. Un disco encendido, cargado de azúcar. De hecho, en Murcia vamos a cantar dos canciones inéditas que estarán en el próximo disco.

–En 2021 participó en 'Patria y vida', canción, que después dio pie a un documental, revolucionaria. Se convirtió en el himno de protesta contra el régimen. ¿Qué le lleva a decidirse a interpretar esta tema junto a otros artistas?

–Mi tierra vive unos momentos de incertidumbre, de pobreza, de miseria, de dolor. Creo que los artistas somos el reflejo de nuestro pueblo. El rap nació para eso. Yo siempre le digo a la gente que si el arte no molesta, entonces es entretenimiento, no es arte. El arte tiene que molestar, doler, concienciar, remover, hacer reflexionar. Esta canción era un desahogo por tantos años de tristeza que vive la isla. Y el momento fue ese, 2021, gracias a la colaboración con grandes artistas cubanos como Gente de Zona, Maykel Osorbo, El Funky y Descemer Bueno. Despertó a un pueblo dormido con ganas de libertad. Esa canción se convirtió en el símbolo de las protestas más grandes que se han desarrollado en Cuba. Más de un millón de cubanos en la calle pidiendo el fin de la dictadura al sonido de 'Patria y vida'. Para mí fue algo histórico. En España hubo artistas que, en dictadura, fueron exiliados de España y no se callaron. Es un poco lo mismo que me han hecho a mí ahora en Cuba. Me han desterrado, pero yo sé que regresaré a una Cuba libre, cantaré con Orishas 'Patria y vida' y será el concierto más grande de la historia.

–¿Se muestra optimista ante el fin de la dictadura?

–Sí, creo que toda dictadura va a acabar. Yo creo que tiene fecha de caducidad. Yo no puedo pensar que la gente mala va a vivir toda una vida. Ese fervor del cubano de abandonar la isla en el primer tren que pase, ya sea un turista, ya sea un amigo, ya sea una balsa... esa desesperación por irse de Cuba tiene que acabar. Yo quiero una Cuba donde el cubano quiera vivir, quiera construir una sociedad bella, igualitaria, digna y próspera.

Liberación

–¿Si un cubano escucha 'Patria y vida' en su país puede ir a prisión?

–Sí. Por eso era importante enseñarle al mundo la realidad de Cuba. Con internet, uno puede ver la realidad de Cuba, ya no hay nada oculto. Y a mí 'Patria y vida' me liberó, al igual que a muchos artistas que queríamos decir esto abiertamente sin miedo. Sabíamos que nos estábamos exponiendo a no regresar más, a que nos censuraran, a que nos difamaran, a que nos marginaran, a que todo el aparato de la dictadura nos tratara de hundir, de romper nuestra imagen, de inventarse, como se han inventado conmigo millones de cosas para intentar manchar al personaje. No puedes parar el mensaje, entonces aniquilas al mensajero, ¿no? Pero estoy contento, porque mi padre me dijo antes de morir: «Hijo, nunca tengas miedo de hacer el bien, porque el día que tengas miedo de hacer el bien estarás comenzando a hacer el mal».