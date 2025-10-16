Fin de semana literario con Javier Cercas y Juan Gómez Jurado

N. B. Jueves, 16 de octubre 2025, 23:26 Comenta Compartir

Tras participar esta semana en el X Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa(Perú), donde se rindió homenaje a Mario Vargas Llosa, el académico Javier Cercas recalará este viernes en Cartagena para presentar su nueva novela en la Feria del Libro. El autor, traducido a más de 30 lenguas, compartirá con los lectores los detalles de su última obra 'El loco de Dios en el fin del mundo' en un acto en el que estará acompañado por el periodista y escritor Antonio Lucas y que comenzará a las 19 horas.

Feria del Libro de Cartagena Cuándo Viernes, sábado y domingo.

Dónde Plaza Juan XXIII. Cartagena

Cuánto Entrada libre.

«Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la Tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión: para preguntarle al papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo». Así arranca la nueva ficción de Cercas, en la que logra enlazar sus obsesiones íntimas con una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad actual: el papel en la vida humana de lo espiritual y lo transcendente, el lugar en ella de la religión y el ansia de inmortalidad.

El sábado, la Feria del Libro de Cartagena continuará con la presencia del escritor, docente y crítico lorquino Pepe Pérez-Muelas que, a las 12.00 horas en la plaza Juan XXIII (caseta número 24) presentará y firmará ejemplares de 'Días de sol y piedra'. El acto estará presentado por el director de LA VERDAD, Víctor Rodríguez.

También el sábado, a las 17.00 horas en el mismo espacio, el caravaqueño Luis Leante y Antonio Parra Sanz realizarán una presentación cruzada de sus últimas novelas, 'Interpretación de la mentira' y 'Gomes & Cía', ambas publicadas por M.A.R. Editor.

A las 18.30 horas Eloy Moreno ofrecerá en Cartagena los detalles de su último libro, 'El nuevo viaje de El Principito'. Cerrará la jornada del sábado Juan Gómez Jurado que, acompañado por Winston Manrique charlará, a partir de las 20 horas, de la vendida saga 'Todo arde'.

El domingo a las 12.00 horas la escritora Inma Rubiales, una de las voces más prometedoras del romance juvenil en España, acudirá a la Feria del Libro para compartir con sus seguidores los detalles de su última obra, 'Nuestro lugar en el mundo'. Estará acompañada por María José Zamora.

Antes, la mañana comenzará a las 10.00 horas con un recital a cargo del grupo poético La Maleta, compuesto por niños y jóvenes lectores de La Botica del Libro de la barriada José María Lapuerta. A las 11.00 horas se celebrará el cuentacuentos infantil 'Piruleta- Las jirafas no pueden bailar'.

Por último, el evento literario de Cartagena cerrará la persiana el domingo con la firma de ejemplares a cargo del escritor Ignacio Borgoñós, a las 13.00 horas.

