Fiesta total con el brío de The Cat Empire
Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:53
Podemos hacer la prueba. Es sencillo, nos acercamos hasta los alrededores del Auditorio Murcia Parque y comprobamos si siguen temblando sus paredes más de ... un año después de la primera e inolvidable visita de The Cat Empire a la Región de Murcia. Es bastante probable que la respuesta sea afirmativa. ¡Qué noche la de aquel día!
The Cat Empire
-
Cuándo Sábado, a las 21.15 horas.
-
Dónde Auditorio Murcia Parque. Murcia.
-
Cuánto 28 €.
En aquella ocasión, bajo los focos asfixiantes de julio, la numerosa formación australiana dejó bien claro que sus conciertos son, por encima de todo, una fiesta, una celebración colectiva, un estado de sudoroso trance y entusiasmo contagioso. Un espectáculo, vaya, del que sales más feliz de lo que entraste.
Para su regreso, la banda liderada por Felix Riebl y Ollie McGill llega con nuevo disco, un más que convincente 'Bird in paradise' inspirado, atención, en el flamenco, que suma diez nuevas canciones a un repertorio que alcanza su plenitud más apasionada en el directo.
