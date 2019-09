La fatalidad del amor en 'A dos metros de ti'

Títulos de crédito

'Érase una vez en Hollywood', lo último de Tarantino, ha tenido bastante éxito, hasta conmigo que no soy muy fan. Claro que el director jugaba, como siempre hace, con cartas marcadas, porque me gana con lo de hablar de las interioridades del cine, en este caso de los exuberantes sesenta, en su película.

En ella se habla de una actriz casi olvidada, de final trágico, llamada Sharon Tate. Condenada a pasear su belleza rubia por papeles sin acreditar, su oportunidad le llegó de la mano de un joven Roman Polanski en 'El baile de los vampiros' (1967), que la llevó ese mismo año a 'No hagan olas' y ' El valle de las muñecas', lo mejor de su filmografía. No podremos decir lo que habría llegado a ser si no se hubiera cruzado la fatalidad en su vida, pero si recuperáis esas películas, podéis imaginarlo.