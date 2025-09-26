La Disquera: acto de unión de la música independiente en Murcia
Encuentro fonográfico ·La capital acoge esta prometedora cita entre sellos discográficos que contará con doce horas de música en directo y múltiples actividades
Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:15
Son Buenos, La Semilla, Grabaciones Vistabella, Perdición y Hurrah! son los cinco sellos independientes murcianos que han impulsado la primera edición de La Disquera, un ... encuentro fonográfico único en España que llega con la firme intención de instalarse como cita anual ineludible tanto para el público como para parte esencial del tejido industrial musical.
La Disquera
-
Cuándo Sábado, a partir de las 11.30 horas.
-
Dónde Cuartel de Artillería. Murcia.
-
Cuánto Gratis.
A celebrar en el Cuartel de Artillería, este acontecimiento musical, que contará también con la participación de los sellos locales Murmullo Records y Spicnic y las discográficas nacionales Calaverita Records, Lunar Discos y Humo Internacional, destaca, entre otras cosas, por la imponente cantidad de música en directo programada: doce horas y más de una decena de actuaciones.
Así, por el escenario del Mercado EF pasarán Airin.wav (12.00 horas); Esnupi (13.30 horas); Sabino López (18.00 horas); Fernando Rubio (19.30 horas) y Sofía (21.00 horas), mientras que, en el escenario La Disquera, actuarán Higinio (12.45 horas); Joaquín Talismán y Los Chamanes (14.15 horas); Regular Crowd (17.30 horas); Linze (18.45 horas); A Mares (20.15 horas),; Victorias (21.45 horas); Sistema Nervioso y Palomo Palomo (22.30 horas); y Pieles Sebastian (23.35 horas). Asimismo, en las tituladas Acciones Acústicas La Disquera estarán Goblin (14.00 horas), Victorias (15.00 horas), Aurora Plaza (15.15 horas) y tres actuaciones sorpresa que comanzarán a partir de las 15.30 horas.
Además, La Disquera también contará con encuentros profesionales con distribuidores, supervisores musicales y otros agentes del sector, firmas de discos, mercado musical, puestos de comida, bebida y merchandising y las charlas 'Comunicación creativa de lanzamientos discográficos en tus RRSS' (12.45 horas), 'Distribución Fonográfica' (14.15 horas), 'Emprende tu carrera musical con UFi a través de la autoedición fonográfica independiente' (17.15 horas) y 'El poder de la difusión: cómo los medios y las plataformas impulsan a las bandas emergentes' (18.45 horas). Jornada completa. Y necesaria.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.