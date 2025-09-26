La Disquera: acto de unión de la música independiente en Murcia

Son Buenos, La Semilla, Grabaciones Vistabella, Perdición y Hurrah! son los cinco sellos independientes murcianos que han impulsado la primera edición de La Disquera, un ... encuentro fonográfico único en España que llega con la firme intención de instalarse como cita anual ineludible tanto para el público como para parte esencial del tejido industrial musical.

La Disquera Cuándo Sábado, a partir de las 11.30 horas.

Dónde Cuartel de Artillería. Murcia.

Cuánto Gratis.

A celebrar en el Cuartel de Artillería, este acontecimiento musical, que contará también con la participación de los sellos locales Murmullo Records y Spicnic y las discográficas nacionales Calaverita Records, Lunar Discos y Humo Internacional, destaca, entre otras cosas, por la imponente cantidad de música en directo programada: doce horas y más de una decena de actuaciones.

Ampliar A Mares, Pieles Sebastian y Airin.wav, entre otros, actuarán en esta iniciativa.

Así, por el escenario del Mercado EF pasarán Airin.wav (12.00 horas); Esnupi (13.30 horas); Sabino López (18.00 horas); Fernando Rubio (19.30 horas) y Sofía (21.00 horas), mientras que, en el escenario La Disquera, actuarán Higinio (12.45 horas); Joaquín Talismán y Los Chamanes (14.15 horas); Regular Crowd (17.30 horas); Linze (18.45 horas); A Mares (20.15 horas),; Victorias (21.45 horas); Sistema Nervioso y Palomo Palomo (22.30 horas); y Pieles Sebastian (23.35 horas). Asimismo, en las tituladas Acciones Acústicas La Disquera estarán Goblin (14.00 horas), Victorias (15.00 horas), Aurora Plaza (15.15 horas) y tres actuaciones sorpresa que comanzarán a partir de las 15.30 horas.

Además, La Disquera también contará con encuentros profesionales con distribuidores, supervisores musicales y otros agentes del sector, firmas de discos, mercado musical, puestos de comida, bebida y merchandising y las charlas 'Comunicación creativa de lanzamientos discográficos en tus RRSS' (12.45 horas), 'Distribución Fonográfica' (14.15 horas), 'Emprende tu carrera musical con UFi a través de la autoedición fonográfica independiente' (17.15 horas) y 'El poder de la difusión: cómo los medios y las plataformas impulsan a las bandas emergentes' (18.45 horas). Jornada completa. Y necesaria.