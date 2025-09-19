Dialogar y empatizar con el mundo que nos rodea

El arte como una manera de mirar, analizar, comprender, estudiar y, lástima que el uso de las mayúsculas esté tan mal visto en términos estéticos ... cuando se realiza sin seguir las normas ortográficas, empatizar.

Con 'Sfumato (Ensayando para la caída de los contornos)', la compañía Llum de Fideu, liderada por Anna Claramonte y Marc Guillén, propone una reflexión inmersiva, profunda y de alto vuelo poético sobre la forma en la que observamos e interaccionamos con otras especies dentro del espacio público, desde un ave a una planta, pasando por un árbol o un pez. Una propuesta enmarcada entre el teatro de calle itinerante, el in situ y el land- art, corriente artística contemporánea que utiliza los materiales y el paisaje como escenario para sus creaciones, donde cada detalle tiene un peso específico a la hora de expandir la mente, potenciar las sensaciones y estimular la capacidad de análisis, dejando en el público, el cual participa de manera activa durante el espectáculo, el siempre agradecido poso de debate interno y externo que arranca cuando todo termina.

'Sfumato (Ensayando para la caída de los contornos)' Cuándo Sábado, a las 12.30 horas.

Dónde Parque Fofó. Murcia.

Cuánto Gratis.

Escrita y dirigida por los citados Claramonte y Guillén, quienes también se encargan de la labor de interpretación junto a Mauricio Sierra y Francesco Sinopoli, 'Sfumato (Ensayando para la caída de los contornos)', hermosísimo título, busca generar un amplio mapa donde los versos, el humor, la naturaleza y la arquitectura se entrelazan para potenciar nuestra capacidad de cambiarnos de piel, corteza, acero o plumas, dependiendo de cada situación, y aprender así a percibir el mundo y la vida desde diversos puntos. Desde los ojos de quienes siempre están a nuestro lado, revoloteando, saltando o, simplemente, acompañando.

Entre los galardones obtenidos por esta propuesta se encuentra el correspondiente a Mejor espectáculo en el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, obtenido el pasado año, al igual que el Mejor espectáculo de calle en la Mostra de Igualada. Asimismo, en 2023, Llum de Fideu fue destacada como compañía revelación por el Festival de rue de Ramonville gracias a este proyecto, obteniendo una nominación en la categoría de Nueva Voz en los premios de la crítica catalana entregados el pasado año 2022.