La danza colaboradora y comprometida de Daniel Hernández Los bailarines Daniel Hernández y Alberto Alonso. / lv Escena. Centro Párraga, Murcia. Viernes a las 20.30 y 21.30 horas. Entradas 8 euros (incluye los dos espectáculos) NATALIA BENITO Jueves, 9 mayo 2019, 21:53

Daniel Hernández ofrece una cita doble con la danza contemporánea esta tarde en el Centro Párraga. El bailarín alicantino, responsable de la Compañía Spin Off, realizará su primer espectáculo de la tarde junto a Mario G. Sáez, director de la Compañía Erre que Erre. Juntos ponen en escena 'Aguanta'. Dos creadores con trayectorias dispares que trabajan en una pieza que habla de la resiliencia, de la resistencia a las adversidades y al paso del tiempo. Un espectáculo con el que defienden la necesidad de colaboración y puesta en común de ideas para sobrevivir en este mundo, «de un modo profesional, filosófico y vital».

'All cats are beautiful (A.C.A.B.)' arranca al conocer una historia en la que una mujer fue denunciada por la policía al llevar un bolso con este eslogan, confundido por la autoridad por el acrónimo de 'All cops are bastards' -'Todos los policías son unos bastardos'- utilizado como lema futbolístico y por colectivos antisistema.

Alberto Alonso y Daniel Hernández muestran su propia reflexión y toma de conciencia sobre la deshumanización de la sociedad y el silencio: «El silencio impuesto; el silencio como una única respuesta posible en una sociedad cada vez más sofisticadamente represiva».