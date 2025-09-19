La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

De celebración. Malla festeja una trayectoria tan variada como admirable.

Cuarenta años de inspiración de la mano de Coque Malla

El artista madrileño aterriza en Murcia con su '40 aniversario tour', gira con la que recorre una vida musical repleta de grandísimas canciones

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:53

En las últimas páginas de 'Coque Malla. Sueños, gigantes y astronautas', el excelente libro firmado por la gran Arancha Moreno y publicado en el lejano ... 2019, obra fundamental para entender la personalidad artística y parte de la forma de ser del cantante, compositor, productor y actor madrileño, aparecía uno de esos párrafos en cuyas líneas se puede leer toda una mente, un corazón, una ambición, una personalidad, una manera de estar y un objetivo marcado que acerca cada vez más el punto dorado del horizonte. Y decía así: «Tom Waits dijo una vez que grabar un álbum es como transportar agua con las manos de un lado a otro. Para Coque es así también. Su meta es llegar a sitios nuevos, aunque todavía no se vea capaz de facturar esa enredadera sónica deconstruida que caracteriza a Radiohead. «No soy un genio como Thom Yorke, pero vamos a intentarlo. En el camino llegaremos a algo, lo más grande posible. Cuando uno se enfrenta a su obra tiene que aspirar a la luna, al universo, aunque no lo vayas a conseguir. Creo que llevo tiempo haciendo eso, por eso consigo discos sorprendentes, por aspirar a algo muy grande».

