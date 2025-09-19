Cuarenta años de inspiración de la mano de Coque Malla

En las últimas páginas de 'Coque Malla. Sueños, gigantes y astronautas', el excelente libro firmado por la gran Arancha Moreno y publicado en el lejano ... 2019, obra fundamental para entender la personalidad artística y parte de la forma de ser del cantante, compositor, productor y actor madrileño, aparecía uno de esos párrafos en cuyas líneas se puede leer toda una mente, un corazón, una ambición, una personalidad, una manera de estar y un objetivo marcado que acerca cada vez más el punto dorado del horizonte. Y decía así: «Tom Waits dijo una vez que grabar un álbum es como transportar agua con las manos de un lado a otro. Para Coque es así también. Su meta es llegar a sitios nuevos, aunque todavía no se vea capaz de facturar esa enredadera sónica deconstruida que caracteriza a Radiohead. «No soy un genio como Thom Yorke, pero vamos a intentarlo. En el camino llegaremos a algo, lo más grande posible. Cuando uno se enfrenta a su obra tiene que aspirar a la luna, al universo, aunque no lo vayas a conseguir. Creo que llevo tiempo haciendo eso, por eso consigo discos sorprendentes, por aspirar a algo muy grande».

Coque Malla Cuándo Viernes a las 21.30 horas.

Dónde Auditorio Murcia Río. Murcia.

Cuánto 49 € (39 € con descuento en la web de Oferplan).

Cuarenta años. Cuatro décadas. Un espacio temporal lo suficientemente amplio para acertar, equivocarse, jugar, saltar al vacío, recomponer los pedazos, divertirse, morir, resucitar, nacer y renovarse. Nunca el mismo paso, que la inquietud y la curiosidad alumbren el trayecto, que la ruta se llene de giros y curvas y valles y tormentas y paisajes que se transforman y se empapan de nostalgia y de presente y de futuro. Una especie de 'parece que fue ayer' permanente en el que Malla, mucho hemos tardado en subrayar que hablamos de uno de los grandes talentos de nuestra música, se ha movido como un pez en el agua, un diablo de alas cristalinas y mirada inyectada en ganas y nervio.

Desde sus trabajos con Los Ronaldos, banda fundamental del rock patrio, por ubicarlos en una etiqueta que, a la hora de la verdad, fueron muchas, donde se hizo mayor, como persona y artista, hasta el sobresaliente 'Aunque estemos muertos', el último de los discos publicados en una etapa solista que merece la pena repasar en detalle para celebrar su nueva visita a la Región de Murcia, sí, pero también por el puro placer que provoca regresar a una colección de obras a las que la dama del óxido ignora con divina soltura.

Cada disco, un universo

A finales de los noventa, cuando su repertorio ya contaba con clásicos tan firmes y queridos como 'Adiós papá', 'Idiota', 'Guárdalo', 'Por las noches' o 'Ya no me engañas', Malla estrenó nueva etapa con 'Soy un astronauta más', álbum al que el nivel de los siguientes pasos ha terminado situando como pieza ligeramente menor dentro de un engranaje que, si con el posterior 'Sueños' (2004) elevó el listón, alcanzó el codiciado firmamento en 2009 con 'La hora de los gigantes'. Primera obra mayúscula en la que las grandes canciones se sucedían sin descanso desde la apertura con 'Hasta el final', quizá el mejor de los temas de su catálogo, hasta el desenlace con la estupenda pieza homónimo. Imprescindible.

A partir de ahí, cada disco ha sido un universo con sus propios límites, anclajes, satélites, estaciones, madrugadas y sonidos, estando fuertemente unidos por la arrolladora y reconocible huella de su creador. La hermosa penumbra de 'Termonuclear'. Los radiantes caprichos de 'Mujeres' y 'Canta a Rubén Blades'. La excelencia absoluta de 'El último hombre en la tierra', la insuperable cima de su mapa artístico. El reflejo de su brutal directo en 'Irrepetible'. El épico, bailable y cinematográfico '¿Revolución?'. El impactante y conceptual 'Aunque estemos muertos'. Y los que vendrán. Porque, aunque ande recordando lo vivido en esta gira, no cabe duda de que nos queda Coque Malla para rato.