Calequi y Las Panteras lanzan el Murmullo Festival Slow en Ulea

En tiempos de urgencias, prisas, obligaciones para las que el 'ya' es demasiado tarde y relojes que desafían con la daga del (supuesto) tiempo perdido, ... llega el Murmullo Festival Slow para apostar por la pausa, el oxígeno, la naturaleza, el olor a tierra y a bosque y a avenidas de verde y naranja, de madera y cristal fino, de frutos salvajes y silencio reconfortante. Lo sensorial y lo terrenal. La historia, el patrimonio y el arte. La unión que hace la fuerza desde la delicadeza, el cariño y el buen gusto.

Murmullo Festival Slow Cuándo Sábado y domingo.

Dónde Ulea.

Cuánto Entrada libre.

En su primera edición, alineada con el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, liderado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, esta cita cultural ha organizado una serie de actividades que van de lo gastronómico a lo deportivo, pasando, por supuesto, por numerosos conciertos realizados al aire libre en diferentes espacios del Valle de Ricote, siendo Ulea el primero de los lugares escogidos.

En palabras de Belén Unzurrunzaga, directora de producción y comunicación del evento, «al Valle de Ricote se viene sin prisa, a disfrutar del momento y vivir experiencias auténticas. Os invitamos a venir este primer fin de semana y os perdáis por las calles de Ulea, habléis con los vecinos, descubráis la finca de Macu o la joya del Valle de Llanos y Asís y paseéis entre cítricos».

Lewa y Mujeres con Raíz completan los conciertos de este primer fin de semana

Volviendo a la oferta musical que presenta Murmullo, el primero de los conciertos programados correrá a cargo de Lewa, artista que, acompañada por Aure Ortega y Luis Iglesias, compartirá a partir de las 13.00 horas del sábado los reconfortantes temas de su recomendable disco 'D Ecstasy' en el escenario Citrus. Posteriormente, a las 21.30 horas, será el turno de Calequi y Las Panteras, formación que se robó el corazón de La Mar de Músicas el pasado mes de julio con una de las mejores actuaciones de la edición. Su directo, bailable y luminoso, arrebatado y efusivo, promete ser uno de los platos fuertes de este primer Murmullo. El concierto se celebrará a las 21.30 horas y en el escenario homónimo del festival. Ya en la jornada de domingo, a las 12.30 horas, Mujeres con Raíz desplegarán su amor por la música tradicional de la Región desde las tablas del escenario Citrus. Respecto al criterio seguido para escoger estas propuestas musicales, el director de programación del festival, Álex Jiménez, asegura que «ha sido global, pensando en el equilibrio tonal del folk de raíz bellamente expresado por Mujeres con Raíz; el magnetismo onírico de Lewa y la mezcla percusiva y vocal afrolatina de Calequi y Las Panteras. Una combinación perfecta para el arranque de Murmullo».

Por último, hay que señalar que, tras Ulea, el festival continuará con su rumbo fijado este mes en Villanueva del Río Segura (20 y 21), Ojós (27 y 28) y en Ricote durante el primer fin de semana del próximo octubre. En cualquier caso, ya llegaremos a ello cuando toque. De momento, disfrutemos con calma de este feliz estreno, que de eso se trata en el Murmullo.