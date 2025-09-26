La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
The Rays On al completo. José Filemón

La banda murciana The Rays On presenta su esperado debut

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:15

Cinco años. Este es el tiempo que The Rays On han necesitado para completar su primer trabajo, un debut homónimo que la banda murciana formada ... por Fernando Mellado, Paco Morán, Mateo Sánchez, Julio Carasa y Carlota Ruiz estrenará esta noche sobre el escenario de La Yesería. Más vale tarde que nunca, sobre todo si el resultado es tan notable como en el caso que nos ocupa. Charlamos con Fernando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista
  2. 2 Un accidente múltiple con seis heridos provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí
  3. 3 La avenida Miguel Indurain de Murcia recuperará el tercer carril para el tráfico rodado
  4. 4

    Novedades con miga en la Región de Murcia para el nuevo curso gastronómico
  5. 5

    La tala de nueve pinos centenarios en Santiago de la Ribera lleva a los vecinos a denunciar ante la Fiscalía
  6. 6

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  7. 7

    El alcalde de La Unión presenta la denuncia contra el Ministerio por la bahía de Portmán
  8. 8

    Los meteorólogos se rebelan contra las críticas de Ortuño a las previsiones de Aemet
  9. 9 Cuidado con el grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos: hay prácticas comunes que no están permitidas
  10. 10

    Polémica en Murcia ante el cierre y traslado de la sede de tres asociaciones de San Basilio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La banda murciana The Rays On presenta su esperado debut

La banda murciana The Rays On presenta su esperado debut