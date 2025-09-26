La banda murciana The Rays On presenta su esperado debut

Cinco años. Este es el tiempo que The Rays On han necesitado para completar su primer trabajo, un debut homónimo que la banda murciana formada ... por Fernando Mellado, Paco Morán, Mateo Sánchez, Julio Carasa y Carlota Ruiz estrenará esta noche sobre el escenario de La Yesería. Más vale tarde que nunca, sobre todo si el resultado es tan notable como en el caso que nos ocupa. Charlamos con Fernando.

The Rays On Cuándo Viernes a las 21.30 horas.

Dónde La Yesería. Murcia.

Cuánto 10 € / 12 €.

–¿Qué balance hacen de estos años de preparación del debut?

–Este tiempo de creación, publicación y presentación de la mayoría de las canciones en directo han marcado un camino fundamental. Una ruta por la que hemos ido avanzando con paso firme para formar un disco que define en un trabajo compacto y sólido todo el carácter que transmite el sonido de The Rays On.

–¿Qué sintieron cuando escucharon al fin el disco finalizado?

–Recoge muchas canciones que se fueron publicando como singles durante todo ese espacio de tiempo, pero, al verlas reflejadas junto con las nuevas en un formato físico de CD y en digital como obra completa, nuestro trabajo de estos años recibe una recompensa de valor incalculable. El hecho de tener nuestro primer disco publicado da un soporte fundamental al sonido de la banda y nos otorga la confianza necesaria para seguir ampliando el alcance de nuestra música.

–¿Cómo se logra encontrar la cohesión interna de un álbum tras un proceso tan largo y mutante en lo que tiene que ver incluso con cambios de formación?

–No es fácil, ya que, además, las canciones se han grabado en tres estudios diferentes de la Región. La cohesión interna se logra manteniendo la esencia musical por la que apostamos en todos los temas.

–¿Cuáles son los artistas que más les han influido en este tiempo?

–Nada Surf, Kings of Leon, Foo Fighters o The National, pero también tenemos canciones que nos conectan con los sonidos más tradicionales del rock americano de raíz como, por citar referencias fundamentales, los que representan Bruce Springsteen y Neil Young.

–¿Qué podemos esperar del concierto de hoy en La Yesería?

–Presentaremos las canciones en el orden exacto en el que aparecen en el disco para sumergir al público en la misma experiencia en directo. También habrá espacio para un tema nuevo en el que estamos trabajando y una nueva versión de una legendaria banda británica.

–En un panorama tan rico y estimulante como el de la escena musical de la Región, ¿qué buscan aportar desde The Rays On?

–Dentro del altísimo nivel de la escena actual, creo que nuestra propuesta es diferente, por lo que puede encontrar su propio espacio y alcanzar a un segmento de público atraído por nuestras mismas influencias.