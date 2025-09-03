La Vega Baja registra 11.500 empresas, el mejor dato desde 2012 La comarca, con el 18%, es la segunda de toda la provincia y la cuarta de la Comunidad Valenciana con más empresas

En el segundo trimestre de 2025, la comarca de la Vega Baja ha alcanzado un total de 11.583 empresas inscritas en la Seguridad Social. Esto lo convierte en el mejor dato desde 2012, según los datos del Instituto Valenciano de Estadística. Desde que hace años el modelo productivo cambiara, el sector servicios sigue monopolizando el tejido empresarial. El 71 % de las empresas, es decir, 8.262, corresponden al sector servicios. En el otro extremo, en el último lugar queda el que fuera el motor económico de la comarca, la agricultura. Las empresas de este sector no abarcan más de un 6,6%, lo que se traduce en 767. En medio queda la construcción, con 1.737 empresas (el 15%) y la industria con 817 (el 7%).

Comparando los datos totales de este trimestre con el anterior, la evolución ha sido positiva con 212 firmas más. Atendiendo al crecimiento interanual (segundo trimestre de 2024 frente al mismo periodo de 2025), es de 43 empresas más.

Los datos, analizados por el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja, señalan que son más positivos comparados con los obtenidos hace diez años al registrar un crecimiento de empresas del 15% en la última década. Así, se ha pasado de un total de 10.058 firmas registradas en la Seguridad Social en el segundo trimestre de 2015 a las 11.583 del mismo periodo de 2025 en las que se incluyen tanto a empresas como a los autónomos con asalariados.

En el contexto provincial, de mayo a junio de 2025, en Alicante se han contabilizado 62.393 empresas inscritas. De estas un 18,56 % pertenecen a la Vega Baja, lo que posiciona a la comarca como la segunda con mayor volumen de empresas de la provincia, solo por detrás de L'Alacantí. A nivel autonómico, la Vega Baja se sitúa como la cuarta comarca de la Comunitadad Valenciana. Solo le supera Valencia, L'Alacantí y Horta Sud.

La directora del Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), Rosa Fernández, ha valorado muy positivamente estos datos, destacando que «la Vega Baja cuenta con un tejido productivo sólido, diversificado y en continuo crecimiento». Fernández ha subrayado también «el carácter emprendedor de la población de la Vega Baja que convierte a nuestra comarca en una referencia a nivel autonómico en cuanto a la generación de empleo, iniciativa empresarial y dinamismo económico». Además, ha añadido que «estos datos son el reflejo del esfuerzo conjunto del empresariado, las personas autónomas y las instituciones que trabajan por el desarrollo sostenible del territorio».

Los trabajadores y trabajadoras autónomas también han registrado la cifra más alta desde 2012. En este segundo trimestre de 2025 ha alcanzado los 17.813. Esto supone un aumento de 463 más respecto al mismo periodo de 2024. Ese incremento ha sido mucho mayor atendiendo a las cifras de hace diez años. En 2015 había registrados en la comarca 13.709 autónomos. De este modo, en esta década se ha incrementado casi un 30%. Por sectores, destaca que la agricultura deja de estar en último lugar. Con 997 autónomos, y abarcando el 5,6% del total, supera a la industria, con 584, el 3,3%. El sector servicios mantiene un liderazgo similar al abarcar el 74,8% (13.329 autónomos) y le sigue la construcción con el 16,3% (2.903).

Convega, el organismo que ofrece respaldo y asesoramiento empresarial, recuerda que desde la Generalitat Valenciana hay convocadas ayudas dirigidas a personas autónomas y pymes del sector comercial y artesanal para la inversión en equipamiento, realización de obras y otros gastos que se pueden solicitar hasta el 15 de septiembre. Las pymes y personas autónomas también se pueden beneficiar de ayudas para la financiación de proyectos de innovación tecnológica (ciberseguridad, e-cloud, industria 4.0, e-commerce y marketing digital) y el plazo para pedirlas concluye el 30 de septiembre.

