Torrevieja destina 224.000 euros para obras de adecuación del local alquilado para dependencias municipales

El Ayuntamiento de Torrevieja va a sacar a licitación el contrato para las obras de adecuación del local destinado a dependencias municipales, de 180 metros cuadrados, ubicado en la calle Clemente Gosálvez, número 26, esquina con Caballero de Rodas. Se trata de un espacio que a mediados de diciembre se formalizó el contrato para su arrendamiento. Este alquiler se cerró para un periodo de cuatro años, con opción a prórroga de dos años. Se fijó un importe anual de arrendamiento de 31.944 euros (IVA incluido), siendo el valor estimado del total de los seis años de 191.664 euros.

Las instalaciones del ayuntamiento ya hace unos años que se han quedado pequeñas, por lo que se ha requerido otras dependencias para ubicar diferentes servicios. Debido a que la casa consistorial ya no tiene capacidad de albergar un número de empleados y medios materiales superior al actual, no es posible responder, admitían en un comunicado desde el equipo de gobierno, a las demandas crecientes en el mismo emplazamiento. Por esto, la limitación de espacio no solo afecta a la operatividad del personal, sino que también limita la capacidad de atención a la ciudadanía. Es por esta razón por la que dieron prioridad a que el nuevo local arrendado esté ubicado en un emplazamiento próximo a esta sede central.

Ahora, 10 meses después de esa formalización del alquiler, el equipo de gobierno va a destinar 224.070 euros (IVA incluido) a la licitación de esas obras de adecuación. Se ha fijado un plazo de ejecución de tres meses. Esta partida presupuestaria se destinará a la climatización central del mismo, trabajos de fontanería y electricidad, construcción de baños, despachos, así como la creación de 40 m2 de armarios en la medianera del local, teniendo una capacidad para 20 puestos de trabajo de personal municipal.

El local dispone de un espacio diáfano amplio y adaptable que permite, según describe el equipo de gobierno en un comunicado, flexibilidad a la hora de realizar las pertinentes labores de adecuación para cumplir con las normativas vigentes de seguridad, accesibilidad, y adecuación técnica para el desarrollo de actividades administrativas. Añade también que es fundamental que el local permita la disposición de áreas específicas para la atención pública, la labor administrativa, y el archivo de documentos de acuerdo con los requisitos de privacidad y seguridad documental, aspectos que las instalaciones actuales no pueden satisfacer debido a su ocupación máxima.

No son las únicas dependencias que requieren actuaciones. De hecho hay otras de mayor calado. Esa misma calle, el Ayuntamiento adquirió en 2021 un edificio aledaño a la casa consistorial por el interior de la manzana. Costó casi 600.000 euros y el objetivo era la conexión entre el edificio del ayuntamiento con este inmueble de cuatro plantas. Sin embargo, la operación era más compleja de lo inicialmente previsto. Tal y como adelantó este medio, fuentes municipales señalaron al periódico, que el suelo de las plantas del Consistorio y el de las del edificio comprado por el equipo de gobierno no están al mismo nivel.

Ese inmueble, en el que solo se le estaba dando uso al local de planta baja, se empleaba para la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja y a dos servicios: la Oficina de Información al Consumidor, que se encontraba antes en el Ayuntamiento Periférico de La Mata, y la Unidad de Prevención en Conductas Adictivas.

Con el local arrendado en el que se va a intervenir el Ayuntamiento busca una comunicación más ágil y eficiente entre los distintos departamentos gracias a la proximidad con la casa consistorial, por lo que se reducirán tiempos de desplazamiento. Esto, ensalza el comunicado, facilitará la coordinación en la gestión de expedientes y ofrecerá una mejor atención directa a la ciudadanía.