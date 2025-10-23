Torrevieja dará ayudas de 450 euros por nacimiento o adopción en 2024

A. T. Jueves, 23 de octubre 2025, 19:34 Comenta Compartir

Las dos ciudades más importantes, por volumen presupuestario y por población, Orihuela y Torrevieja, han lanzado una subvención con la que ayudar a las familias ante la baja natalidad. Primero fue Orihuela, esta semana, y hoy, el portal electrónico del Ayuntamiento de Torrevieja ha publicado las bases reguladoras y convocatoria de sus ayudas. Se financiará con 450 euros por hijo o hija nacida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. También para la adoptación, en ese mismo periodo de tiempo.

En cuanto a las diferencias con Orihuela, la primera es la cuantía. Mientras que en la ciudad salinera se ha fijado en 450 euros por nacimiento, en Orihuela asciende a 1.000 euros. Sin embargo, la concejalía de Familia de Orihuela, en manos de Vox, se ha ceñido solo a los nacimientos, en Torrevieja ha incluido a la adopción.

Según se justifica en las bases, el Ayuntamiento de Torrevieja viene detectando que en los últimos años existe una clara tendencia a la disminución de la natalidad. Esto, esgrimen, supondrá «graves consecuencias» para el municipio ya que, si no se cambia la tendencia, añaden, llegará un momento en que la escasa población impedirá atender unos servicios públicos adecuados y dignos. A esto, continúan con la exposición, señalan que si no se dispone de esos servicios, «aún se incrementará más la tendencia a no residir en la localidad en busca de servicios que aumenten la calidad de vida de los ciudadanos».

En cuanto a los solicitantes, lo podrán hacer tanto matrimonios, parejas de hecho y familias monoparentales/monomarentales, titulares del libro de familia o con certificado de nacimiento. El requisito fundamental es que el nacimiento o la resolución de adopción se haya producido dentro del 2024.

Los requisitos para optar a la subvención se completa con que se ha de tener la nacionalidad española o en caso de ser extranjero contar con residencia legal en España, siendo titular de NIE. También tiene que ser mayor de 18 años o menor legalmente emancipado, estar empadronados o empadronadas los beneficiarios en la ciudad de Torrevieja y, al menos, contar con una antigüedad de tres años ininterrumpidos. Además, el nacido debe estar empadronado o empadronada por primera vez en la ciudad de Torrevieja, en el domicilio de la persona beneficiaria de la ayuda. Por último, deberán ser titular de una cuenta bancaria y no encontrarse en ninguno de los supuestos de prohibición de persona beneficiaria de subvenciones contemplados en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre general de subvenciones.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones será en régimen de concesión directa, motivado por razones de interés social, hasta agotar el crédito presupuestario, sin esperar al agotamiento del plazo de la convocatoria. Al no ser necesario la comparación de solicitudes, explican las bases, ni la prelación de las mismas, las solicitudes presentadas en plazo se tramitarán individualmente, por orden correlativo conforme al registro de entrada en el Ayuntamiento.

Los interesados cuentan con un plazo de 30 días hábiles para presentar la solicitud. En cuanto a la resolución, tendrá lugar en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud y el pago de la ayuda se efectuará en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución que la otorgue.

