El Ayuntamiento de Orihuela lanza «ayudas a la natalidad» con 1.000 euros por nacimiento Se concederá a los niños o niñas nacidos durante 2024

A. T. Lunes, 20 de octubre 2025, 17:26

La Concejalía de Familia en el Ayuntamiento de Orihuela, en manos de Vox, ha sacado una línea de ayudas con la que pretende fomentar la natalidad. La cuantía establecida es de 1.000 euros por nacimiento y en caso de parto múltiple, se concederá por cada hijo nacido. Es la primera vez, señalan desde el consistorio que se pone en marcha una línea de ayudas económicas por nacimiento con la que «fomentar la natalidad» a través de la administración local. Estas ayudas se dirigen a los nacidos en el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

La concejalía, ha establecido dos semanas para solicitarlo. Las personas interesadas podrán tramitar la solicitud de ayudas desde mañana martes 21 de octubre hasta el 4 noviembre. Para afrontar estas ayudas se ejecutará con un crédito máximo de 70.000 euros. Se hará con cargo al presupuesto de gastos de 2025, en el apartado de «Atenciones benéficas y asistenciales». De este modo, y sin que se diera un parto múltiple, estas ayudas alcanzaría como máximo a 70 familias.

Requisitos

En cuanto a los requisitos fijados en las bases de la convocatoria, para ser beneficiario de esta ayuda, se debe cumplir las siguientes situaciones:

1. Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España.

2. Ser mayor de 18 años a la fecha de inicio del plazo de solicitud.

3. Haber nacido su hijo/a en el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, ambos inclusive.

4. Estar empadronado/a en Orihuela a la fecha de inicio del plazo de solicitud. La comprobación de este requisito se realizará de oficio por el Ayuntamiento de Orihuela.

5. Estar empadronado/a ininterrumpidamente en el municipio de Orihuela por un período de, al menos, tres años a la fecha de inicio del plazo de solicitud. La comprobación de este requisito se realizará de oficio por el Ayuntamiento de Orihuela.

6. Estar empadronado/a en Orihuela a fecha de la aprobación de la ayuda. La comprobación de este requisito se realizará de oficio por el Ayuntamiento de Orihuela.

7. Ser titular de una cuenta bancaria.

8. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Orihuela.

Para la concejalía de Familia, estas ayudas «refuerzan su compromiso con las familias oriolanas, ofreciendo apoyo en los primeros momentos tras el nacimiento de un hijo y consolidando al municipio como un lugar que protege a sus familias». Su edil, Mari Carmen Portugal reitera que desde la concejalía quieren acompañar a las familias en «uno de los momentos más especiales de su vida».