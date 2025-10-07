Torrevieja y Almoradí, los dos únicos municipios de la Vega Baja beneficiarios de fondos europeos con 8 y 6 millones de euros Orihuela queda fuera de estas ayudas, junto a Alicante, Elche y Gandía como ciudades grandes

El Ayuntamiento de Torrevieja y el de Almoradí han sido seleccionados como beneficiarios de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las Entidades Locales. La ciudad salinera, que ha concurrido dentro de la línea de municipios denominada 'grandes ciudades' ha sido uno de los tres únicos seleccionados en la Comunidad Valenciana junto a Valencia y Castellón de La Plana en esta sección, consiguiendo el máximo importe que se ha asignado: 8.562.418 euros. En el caso de Almoradí, es uno de los diez municipios de toda la Comunidad Valenciana en la categoría de ciudad intermedia que ha sido beneficiaria de estas ayudas. Se le ha asignado 6.421.814 euros. Sin embargo, Orihuela que en otras convocatorias, sí ha sido beneficiaria, en esta no. Se encuentra con la calificación de en reserva por puntuación insuficiente. Junto al Ayuntamiento de Alicante, Elche y Gandía componen el grupo de ciudades grandes que no han reunido los requisitos.

Según recoge el Ministerio de Hacienda a través de la de la Dirección General de Fondos Europeos, para optar a estas ayudas las Entidades Locales han tenido que elaborar una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para identificar los principales desafíos a los que se enfrenta a medio plazo (sociales, económicos, ambientales o demográficos, entre otros) y abordarlos desde un modelo de ciudad integrado, contando con la participación e implicación de los actores locales.

A partir de esa estrategia, los municipios han presentado un Plan de Actuación Integrado (PAI) para concretar el ámbito de actuación a financiar por la ayuda. Dicho Plan recoge el programa de implementación con los proyectos a ejecutar, su enfoque integrado, detalle presupuestario y resultados previstos.

En las convocatorias de estas ayudas EDIL se establecieron más de 40 ámbitos de intervención en torno a digitalización y dinamización económica local, eficiencia energética, prevención del cambio climático, economía circular, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible, inclusión social o patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.

Torrevieja, 8,5 millones asignados para tres actuaciones

La partida asignada a Torrevieja, los más de 8,5 millones, está aparejada a que haya una cofinanciación, como a todos los beneficiarios. La tasa de los fondos europeos supondría el 60%. De este modo la inversión pública total incorporando el 40% restante que le corresponde a la administración local, ascendería a 14.270.696 euros.

El Plan de Actuación Integrada con el que Torrevieja se ha presentado a la convocatoria de la Dirección General de Fondos Europeos tiene como objetivo principal regenerar la zona sur del casco urbano de la ciudad, en concreto, la renovación urbana integral del entorno del barrio del Acequión y San Roque, a través de tres actuaciones. La primera es la zona de Eras de la Sal. Se dirige a la rehabilitación del Museo del Mar y de la Sal y sus programas socioculturales, y la creación del Paseo de la Sal. El propósito, señalan es mejorar la calidad ambiental del área e impulsar la diversificación turística a través de la tecnología.

La actuación dos se centra en el centro cívico de San Roque, con la finalidad de transformarlo en un espacio sociocultural que fomente el tejido asociativo en este ámbito urbano. Con ello, argumenta el equipo de gobierno, se pretende fortalecer la cohesión social, la accesibilidad digital y la diversificación económica.

La tercera de las actuaciones se dirige a los patios escolares de los CEIP Acequión e Inmaculada, donde se propone la renaturalización de patios y su capacidad para influir en la cohesión social con participación colectiva y de la comunidad escolar.

Todas estas actuaciones, señalan en un comunicado, se conectan mediante itinerarios alternativos como carriles bici y corredor verde que parte desde el entorno de la CV-95 y se desarrolla de manera continua hasta llegar al parque de Doña Sinforosa y el entono de las Eras de la Sal.

Almoradí, 6,4 millones para obras hidráulicas y fomento del emprendimiento

El Ayuntamiento de Almoradí ha sido beneficiario de 6,4 millones de euros. Esto supone el 60% de la cofinanciación. De este modo, la inversión pública total final ascendería a 10.703.023 euros. Estos fondos europeos consignados se dirigirán a ejecutar un conjunto de actuaciones estratégicas en materia de infraestructuras hidráulicas, sostenibilidad urbana y fomento del emprendimiento.

Uno de los proyectos más relevantes incluidos en esta financiación es la construcción del colector de la zona oeste. Se trata de una obra clave para la prevención de inundaciones en el municipio. Tras completar el colector de la zona Oeste dentro del plan de prevención diseñado después de la DANA de 2019, este nuevo tramo permitirá, asegura el Ayuntamiento en un comunicado, mejorar la evacuación de aguas pluviales y minimizar los efectos de lluvias torrenciales en el casco urbano.

«Esta obra es fundamental para la seguridad de nuestros vecinos. Queremos que Almoradí esté preparada ante los episodios de lluvias intensas y que el agua pueda evacuarse de manera rápida y eficaz», ha subrayado la alcaldesa, María Gómez.

Además, el plan contempla la reutilización del agua depurada para el riego de parques y jardines municipales. La depuradora de Almoradí, actualmente en fase final de ejecución, estará operativa el próximo verano y permitirá aprovechar el agua tratada, contribuyendo al ahorro hídrico y a la sostenibilidad medioambiental.

Las inversiones también se dirigirán a mejoras urbanas, la creación de zonas peatonales y mejora en las conexiones, con el fin de fomentar una movilidad más sostenible. Además, el proyecto prevé la renovación del Centro Integral de Empleo, que se convertirá en un Centro para Emprendedores, con espacios y ayudas destinadas a impulsar la implantación de nuevas empresas y negocios locales.

