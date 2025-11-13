El título de experto en Patrimonios Emergentes que la UA impartirá en Orihuela comenzará el 2 de febrero La antigua Caja de Ahorros de Monserrate albergará el aula para la formación

LV / A. T. Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

Ya hay fecha fijada para el inicio del nuevo título que la Universidad de Alicante (UA) va a impartir en Orihuela. Se trata de la formación Experto en Patrimonios Emergentes y comenzará a partir del 2 de febrero. Esta es la fecha que ha salido tras la reunión mantenida esta mañana el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, junto al concejal de Patrimonio, Matías Ruiz Peñalver, y el concejal de Educación, Vicente Pina, con la arqueóloga municipal, Silvia Yus, y el equipo directivo del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) de la Universidad de Alicante, encabezado por su directora, Carolina Doménech Belda, catedrática de Arqueología, y por el secretario del Instituto, Gabriel García Atiénzar, catedrático de Prehistoria.

El lugar y espacio escogido para impartir esta formación ya se anunció en julio, cuando el Consejo de Dirección de la Universidad de Alicante salía, por primera vez de su sede y celebraba su reunión ordinaria en el Ayuntamiento de Orihuela. Una de las salas de la recientemente finalizadas obras de rehabilitación de la antigua Caja de Ahorros de Monserrate albergará el espacio para las clases de este título. Fue tras esa reunión del consejo de la UA cuando se dio a conocer que esta universidad aterrizaría en la ciudad.

Este nuevo título universitario comenzará el 2 de febrero y se prolongará hasta mayo de 2026, con clases de lunes a jueves en horario de tarde (16:00–20:00 horas). La formación, de carácter presencial y semipresencial síncrona, abordará de manera integral, según describen desde el Ayuntamiento, los grandes desafíos que afectan hoy a la gestión patrimonial, desde una visión actualizada, interdisciplinar y orientada a la práctica. Con este enfoque, Orihuela abraza de forma natural esta formación por el rico y variado patrimonio con el que cuenta.

El curso profundiza en los riesgos y retos del patrimonio en el siglo XXI como sostenibilidad, revolución tecnológica, nuevas narrativas sociales y culturales. Además, se adentrará en la gestión y protección patrimonial, y entre ellos en los modelos internacionales, delitos patrimoniales, estrategias jurídicas, centros históricos y conjuntos patrimoniales. También, partiendo del patrimonio construido abordará las técnicas de intervención, restauración, nuevas tecnologías aplicadas y análisis de arquitectura histórica. Y por otro lado tratará también el plano de las instituciones del patrimonio, desde la UNESCO hasta organismos autonómicos y locales.

Otra de las ramas sobre las que se formará el alumnado es en la museografía y nuevas formas de presentación del patrimonio, como técnicas expositivas, montaje, narrativas visuales y patrimonio inclusivo. La tecnología y la inteligencia artificial también tendrán su protagonismo, con el enfoque de aplicarlas al patrimonio mediante la digitalización, virtualización y sistemas inmersivos. Para dar mayor amplitud y perspectiva a otros elementos, se abordará también patrimonios exóticos y globales. La formación concluirá con prácticas externas en instituciones y espacios patrimoniales de referencia.

Un edificio rehabilitado

Según explica el equipo de gobierno, el Ayuntamiento, con el recientemente rehabilitado edificio de la antigua Caja de Ahorros de Monserrate, aportará un aula totalmente funcional, el material informático y audiovisual, servicio de conserjería y apoyo logístico durante el desarrollo del curso. Para el alcalde Pepe Vegara, la llegada de este título supone «un paso más en la consolidación de Orihuela como ciudad universitaria, aprovechando nuestro extraordinario patrimonio y el talento investigador de la Universidad de Alicante».

El primer edil destaca que esta apuesta forma parte de la estrategia municipal de revitalización del centro histórico, donde en los últimos meses ya se han trasladado servicios municipales como las concejalías de Urbanismo, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Grandes Proyectos y diferentes dependencias municipales, como la Oficina Municipal de Vivienda y Suelo que comenzará a funcionar en breve, según ha adelantado, generando actividad y afluencia diaria a la zona.

Temas

Orihuela