Solicitan colaboración ciudadana para encontrar a un hombre de 63 años desaparecido en Torrevieja

La Guardia Civil mantiene activa una investigación para esclarecer la desaparición de Marc Tulloch Hewson, un hombre de 63 años, cuya pista se perdió el pasado 19 de septiembre de 2025 en las inmediaciones del Hospital Universitario de Torrevieja. Ese día fue visto por última vez vistiendo un pantalón largo de chándal negro, camiseta con la inscripción «The Beatles» en letras blancas, gorra marrón y calzado de color negro.

Desde el inicio de las pesquisas, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrevieja se hizo cargo de la investigación. Tras diversas gestiones, se han obtenido indicios de que el desaparecido podría haber estado en las zonas de la urbanización Jardín del Mar I y la Laguna Salada de Torrevieja durante la mañana del 20 de septiembre. Vistiendo en ese momento pantalón corto negro, sin camiseta y descalzo. Las labores de búsqueda han continuado con un amplio dispositivo de reconocimiento de las zonas mencionadas y en Orihuela Costa, la realización de entrevistas con vecinos y la colaboración de las Policías Locales de Torrevieja y de Orihuela Costa.

Con el fin de recabar la colaboración ciudadana, la Centro Nacional de Personas Desaparecidas difundió la fotografía y los datos físicos de Marc Tulloch Hewson. El desaparecido mide 1,75 metros, pesa 70 kilogramos, tiene pelo liso y rubio, ojos azules y constitución delgada. La Guardia Civil hace un llamamiento a la ciudadanía para que cualquier persona que disponga de información que pueda ayudar a localizar al desaparecido se ponga en contacto a través del teléfono 965 710 113.