Procesión Mariana en Torrevieja, octubre del pasado año. Antonio Sanz.

Semana Santa de Torrevieja, declarada de Interés Turístico Autonómico

En 2011 fue catalogada con el reconocimiento provincial

A. T.

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:58

Comenta

La Generalitat Valenciana ha reconocido la Semana Santa de Torrevieja como Fiestas de Interés Turístico Autonómico. Lo ha anunciado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, este viernes durante la visita a la I Edición del Festival Gastronómico 'Desal Torrevieja', un evento que reúne a algunos de los principales representantes de la gastronomía local y comarcal.

Con este reconocimiento, la Semana Santa torrevejense da un paso más después de que en 2011 obtuviera la catalogación de Interés Turístico Provincial. La consellera ha desvelado este viernes en su visita a Torrevieja que ya ha firmado la declaración del reconocimiento autonómico. Esta aparecerá en los próximos días en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La declaración ha llegado tras la solicitud presentada el 11 de agosto y después del estudio y valoración de la documentación acreditativa. Con ello ha resuelto favorablemente la concesión con una valoración positiva por su arraigo social y su capacidad de atraer miles de visitantes. «Con la declaración de la Semana Santa de Torrevieja como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, reconocemos el valor histórico, cultural y turístico de una celebración que forma parte de la identidad de Torrevieja y de la Comunitat Valenciana», ha subrayado Cano. «La Semana Santa torrevejense no solo atrae a visitantes cada año, sino que también dinamiza la economía local y refuerza la promoción de nuestro destino a nivel nacional e internacional» ha añadido la consellera.

Este nuevo reconocimiento, describen desde la Generalitat, supone un paso más en la proyección de la Semana Santa torrevejense, que «año tras año atrae a visitantes y se ha convertido en una de las manifestaciones más representativas de la tradición y la identidad local».

El alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón ha felicitado a la Junta Mayor de Cofradías «por su dedicación, entrega y esfuerzo constante para hacer que cada año nuestra Semana Santa sea un evento único, lleno de emoción, fe y tradición». Además ha agradecido a la consellera de Turismo, Marian Cano, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el otorgamiento de este reconocimiento que pone en valor «el buen hacer, la grandeza y la singularidad de nuestra Semana Santa».

