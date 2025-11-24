La sede la costa del Ayuntamiento de Orihuela acogerá por primera vez un Pleno municipal El PIOC convoca a la misma hora una concentración frente al edificio

A. T. Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:23 Comenta Compartir

La corporación municipal del Ayuntamiento de Orihuela se trasladará este jueves hasta el edificio que ejerce las funciones como sede del Consistorio en la costa para celebrar la sesión de pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre. Se trata de la primera vez que la costa acoge un pleno. Una demanda vecinal que han trasladado a todos los gobiernos locales y que ninguno ha ejecutado. Hasta ahora.

El decreto de alcaldía para la convocatoria del pleno fija la hora de inicio a las 9:15 horas. 15 minutos antes, el Partido por la Independencia de Orihuela Costa (PIOC) ha convocado una concentración a las puertas del edificio donde se celebrará el pleno con el objetivo de manifestar su rechazo a la subida de la tasa de la recogida de basuras junto a las deficiencias en el servicio.

En cuanto al contenido del pleno, la convocatoria tiene registrada como participación ciudadana cinco preguntas. Una de ellas en relación con los centros culturales y cívicos en Orihuela Costa, otra en cuanto a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para la futura Ciudad Deportiva, otra pregunta se dirige para solicitar el uso de dependencias municipales para el «Teatro Expresión», otra en relación a la posible ubicación de una planta de tratamiento de basuras en el término municipal de Orihuela y la quinta se dirige al edil de la Costa pero sin que se especifique el motivo de la pregunta.

Respecto a las mociones presentadas por los diferentes grupos municipales, se abordarán seis. La primera y la segunda moción a tratar, presentada por el grupo municipal socialista y Cambiemos Orihuela, respectivamente, abordará la misma cuestión, el 25-N, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. El PSOE defenderá otra moción, con la que se instará a exigir una convocatoria inmediata de elecciones autonómicas y «defender el autogobierno valenciano». También Cambiemos defenderá una segunda moción. Pondrá sobre la mesa para su debate la mejora del sistema de transporte pública precisamente en Orihuela Costa.

Por su parte el grupo municipal de Ciudadanos también llevará a pleno dos mociones. En la primera planteará el impulso de una ordenanza municipal reguladora del nomenclátor de vías y espacios públicos del municipio. Y por otro lado, cerrando el bloque de las mociones defenderá el cumplimiento del reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Orihuela.

En el turno de ruegos y preguntas, el PSOE formulará una y Cambiemos dos. Desde el grupo municipal socialista se formulará una pregunta sobre el mantenimiento, limpieza y mejoras en la calle Comparsa, Convento y Oriol. Las preguntas de Cambiemos versarán sobre el contrato de limpieza de edificios municipales y sobre los sueldos de los gerentes de las sociedades municipales.

El resto del pleno quedará compuesto por diferentes modificaciones de crédito y dar cuenta al pleno de informes de Intervención de evaluación y cumplimiento sobre las obligaciones establecidas en materia de morosidad en las operaciones comerciales y sobre el periodo medio de pago a proveedores correspondiente al mes de septiembre.