Un reventón húmedo en Redován, Cox, Orihuela y Callosa deja rechas de viento de hasta 122 km/h La mayoría de los municipios de la Vega Baja decidieron suspender las clases este martes ante la alerta naranja decretada

El subdelegado del Gobierno en Alicante y la alcaldesa de Callosa de Segura esta mañana en los daños en el campo de fútbol.

A. T. Martes, 9 de septiembre 2025, 17:30 | Actualizado 17:35h. Comenta Compartir

Un reventón húmedo dejó este lunes numerosos daños en varios municipios de la Vega Baja. Este fenómeno atmosférico se focalizó en los municipios de Redován, Callosa de Segura, Cox y en el término municipal de Orihuela, donde se registraron rachas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora. Esto provocó la caída de numerosos árboles y también algunos muros de instalaciones deportivas.

Con estas fuertes rachas de viento acompañadas de lluvias de mucha intensidad requirió la intervención de bomberos. En el primer parte trasladado por el Consorcio Provincial de Bomberos de la provincia de Alicante, en los primeros instantes se generaron 16 incidencias a las que fue precisa su asistencia. Estas se dieron principalmente en Cox, pero también en Redován, Orihuela y Callosa. El siguiente parte informativo añadía 10 intervenciones más en la Vega Baja. Estas intervenciones fueron mayoritariamente por salvamentos en vía pública, con especial incidencias por caídas de árboles, seguido por postes y cableados de luz, y achiques de agua. añadimos 10 intervenciones más en la Vega Baja. No hubo que lamentar ningún herido.

Esta situación la generó un reventón húmedo que a primera hora dejó, según los datos del proyecto de divulgación meteorológica MeteOrihuela, rachas de viento en Cox de 122 km/h. A esto le siguió una lluvia torrencial que dejó 30,9 litros por metro cuadrado en 17 minutos. En el caso de Orihuela, en el Seminario Diocesano se registraron rachas de viento de hasta 105 km/h pero tan solo 0,4 litros por metro cuadrado. En Callosa de Segura, las rachas de viento de hasta 88 km/h provocó la caída de varios muros perimetrales del campo de fútbol y afectó a la cubierta de otras instalaciones deportivas. Además se registraron 26,1 litros por metro cuadrado en tan solo 16 minutos. Y el cuarto municipio donde este efecto atmosférico dejó daños fue en Redován. En la estación meteorológica del barrio de San Carlos se registraron 109 km/h y 31 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

¡BRUTAL! La #tormenta se ha reforzado al adentrarse por el norte de la comarca de la #VegaBaja del Segura. Esta tarde (08/09/2025), #ReventónHúmedo en el entorno de la Urbanización Montepinar, en #Orihuela (#Alicante). Rachas de viento de 70-100 km/h. pic.twitter.com/y7RtBaSmVA — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) September 8, 2025

Por la noche, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón se trasladó a Redován y Cox para conocer el estado de los daños y las incidencias. Mazón se comprometía con los alcaldes de los municipios afectados a contribuir y colaborar en los desperfectos y daños. Esta mañana, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha hecho el seguimiento de la situación y se trasladaba a Callosa de Segura, donde ha participado, junto a la alcaldesa Amparo Serrano, en la reunión de coordinación urgente convocada para el seguimiento del temporal. El subdelegado ha visitado el centro deportivo municipal y el campo de fútbol de Callosa. Desde allí, ha destacado la importancia de «mantener la máxima colaboración entre administraciones» para actuar con rapidez y eficacia.

Tras su visita a Callosa, el subdelegado del Gobierno se ha desplazado a Cox y Redován, para reunirse con los respectivos alcaldes y recorrerá las zonas más afectadas por las precipitaciones, con el objetivo de evaluar sobre el terreno la situación y ofrecer el apoyo del Gobierno.

El subdelegado ha señalado que el Gobierno «está muy pendiente de la evolución de las lluvias que se esperan para la jornada de este martes» y ha hecho un llamamiento a la prudencia de la ciudadanía: «Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad, pero también de responsabilidad. Es fundamental seguir en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencias y evitar desplazamientos innecesarios. La coordinación institucional y la prevención ciudadana son claves para minimizar riesgos», ha afirmado.

Tras las incidencias de este lunes a primera hora de la tarde y con el decreto de la alerta naranja para este martes, los Ayuntamiento de la Vega Baja decidieron por la tarde la suspensión de las clases en los centros educativos y las actividades al aire libre.

¿Qué es un reventón húmedo?

¿Qué es exactamente un Reventón Húmedo? Según explica el geógrafo y meteorólogo, Pedro Jóse Gómez, de MeteOrihuela el reventó húmedo es una fuerte corriente descendente, originada en el seno de una nube de tormenta, que ocasiona vientos destructivos al llegar al suelo y viene acompañada de precipitación. Tiene una dimensión horizontal inferior a 10 kilómetros, se podría decir que es algo «muy localizado».

La previsión para este martes es que la zona más inestable se focalizaba en el sur de Valencia y norte de Alicante, y Baleares. Son en esos puntos donde las tormentas pueden ser más intensas. En el resto también hay probabilidad, según explica Gómez, de aguaceros tormentosos, pero en principio de menor entidad.