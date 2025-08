Esta es la razón por la que un coche lleva volcado una semana junto al túnel de Pilar de la Horadada en la autopista AP-7

Lía Guillén Lunes, 4 de agosto 2025, 14:00 | Actualizado 14:17h. Comenta Compartir

Desde hace más de una semana, un vehículo se encuentra volcado y fuera de la carretera, cerca del túnel de Pilar de la Horadada en la AP-7. Para muchos conductores que pasaban por esa zona era todo un misterio, y muchos se preguntaban, sobre todo a través de redes sociales, cómo era posible que el coche accidentado no se hubiera retirado de la autovía en más de siete días.

Según el Centro Operativo de Tráfico de Alicante (COTA) ha adelantado a LA VERDAD, el vehículo de momento no se va a poder retirar, debido a que el conductor se encuentra desaparecido. Los servicios de la Guardia Civil y tráfico no consiguieron contactar con el dueño del coche, por lo que, al no tener un seguro al que comunicar el accidente, no se puede apartar todavía de la autopista. Al parecer, se trataba de un turista que se encontraba por la zona, ya que el coche tiene una matrícula extranjera. Este aspecto está dificultando la identificación del dueño, que además si tiene seguro, este no será español.

La persona que se accidentó en esta zona, decidió abandonar el coche, tal y como afirmaron fuentes de la COTA: «El coche volcó, no sabemos si fue porque iba bajo los efectos de alguna sustancia o de alcohol o porque no tenía seguro, lo dejó ahí y ya está. No lo retiró y se fue, lo abandonó en el lugar del accidente». Ahora mismo, siguen buscando al titular del vehículo: «Estamos haciendo todo tipo de averiguaciones para ponernos en contacto con él», explicaron.

De momento, para los profesionales que están investigando el caso es todo una incógnita. No tienen prácticamente ninguna información tanto del accidente como del coche y su dueño. Por lo tanto, hasta que no se encuentre al accidentado, el coche tendrá que quedar volcado cerca de la autovía. Si finalmente no lo encuentran, desde tráfico afirmaron que no saben con exactitud cuando lo podrán retirar.