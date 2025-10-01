La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tres ejemplares entran en el mar. Ayto.

La playa de La Mata en Torrevieja acoge la primera entrada en el mar de 16 tortugas boba

Los técnicos esperan que las hembras del grupo puesto en libertad regresen de adultas a desovar en el mismo arenal

LA VERDAD

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:37

La playa de La Mata ha sido este miércoles el escenario de la suelta de dieciséis tortugas marinas nacidas en 2024, procedentes del nido que la tortuga conocida como 'Pura Vida' depositó en la playa de Los Locos y cuyos huevos fueron trasladados a La Mata en donde eclosionaron. Tras un año de cría controlada en el Oceanogràfic de Valencia, los animales han entrado al mar por primera vez en un acto abierto a numeroso público y que ha contado con una amplia representación institucional, educativa y vecinal.

El verano de 2024 sorprendió a vecinos y turistas con la presencia de un nido en pleno arenal urbano de Torrevieja. 'Pura Vida' depositó 64 huevos, que se custodiaron desde el primer momento por los voluntarios y técnicos ambientales hasta su eclosión en el mismo lugar en donde hoy han sido soltados para entrar en el mar.

De total, seis huevos se trasladaron al Oceanogràfic para formar parte del proyecto Head Starting de la Fundación, mientras que el resto se incubaron en la playa de La Mata siguiendo los protocolos de conservación. Una vez nacidas, otras diez crías se sumaron a las seis iniciales, hasta completar los dieciséis ejemplares que han entrado hoy al mar.

Head Starting para reforzar la supervivencia

Los animales han pasado sus primeros doce meses bajo supervisión veterinaria, con dieta adecuada, revisiones periódicas y control ambiental. Este programa tiene como finalidad aumentar la supervivencia en las fases más críticas de la vida de la tortuga boba, cuando la mortalidad natural es más elevada.

La elección de Torrevieja como escenario de la suelta responde al principio de la filopatria, por el cual las hembras adultas regresan décadas después a la misma zona donde nacieron para poner sus huevos. Respetar este vínculo geográfico resulta esencial para consolidar la recolonización de playas del Mediterráneo occidental, un fenómeno cada vez más frecuente.

Ayto.
El acto ha contado con la presencia de la vicealcaldesa y concejal de Turismo del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez, del concejal de Medio Ambiente y Playas, Antonio Vidal, y del biólogo municipal, Juan Antonio Pujol, además de representantes de la Policía Local, de los equipos de mantenimiento y limpieza de playas, y de los voluntarios que custodiaron los nidos.

La Fundación Oceanogràfic ha participado con su equipo técnico de conservación, educación y voluntariado. Junto a ellos, han asistido 45 estudiantes de 1º de Bachillerato del IES Mediterráneo, así como vecinos de Torrevieja y usuarios de la playa, que han seguido de cerca un momento simbólico para la ciudad y para la conservación marina.

La tortuga boba (Caretta caretta) figura en la categoría de Vulnerable de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), amenazada por la pérdida de hábitats de nidificación, la contaminación, la interacción con la pesca y los efectos del cambio climático.

La Fundación Oceanogràfic, en colaboración con administraciones, científicos y ciudadanía, desarrolla programas de investigación, rescate y sensibilización para proteger a esta especie y garantizar su presencia en el Mediterráneo.

