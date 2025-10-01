La plantilla de la Residencia vuelve a ingresar un tercio menos de su sueldo y el Ayuntamiento de Orihuela señala que es un error a subsanar En el último año ha sucedido en cinco ocasiones

A. T. Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:23 Comenta Compartir

La plantilla de la Residencia Oriol ingresa un tercio menos de su sueldo y el Ayuntamiento señala que se trata de un error que va a subsanar

Hasta cinco veces. En mayo, septiembre y diciembre de 2024, y en mayo y septiembre de 2025, los trabajadores y trabajadoras de la Residencia Oriol han cobrado un tercio de su salario. Como se muestra en esa periodicidad, denuncian que cada tres meses dejan de ingresar hasta un tercio de su salario. El Ayuntamiento de Orihuela explica que se trata de un error que se ha producido al firmar algún concepto de plus de la nómina y que están corrigiéndolo para que no vuelva a pasar. La edil de Bienestar Social, Igualdad y Recursos Humanos, Agustina Rodríguez, señala a este medio, se disculpa por el «pequeño retraso».

La plantilla explica que en cuatro ocasiones solicitaron a través de instancia general por registro al ayuntamiento el pago de la cantidad adeuda. En los últimos escritos han solicitado también que avisen si van a dejar de pagar «por hacernos una previsión de gastos». Creen que se trata de un problema que se genera en el departamento económico del Ayuntamiento. «Nunca nos avisan y la situación se cronifica en el tiempo y en los mismo meses».

Aunque desde el Ayuntamiento expresan que se trata de un error a corregir, la plantilla relata que en mesas de negociación se ha expuesto este problema de falta de avisos para que al menos, ante esa falta de ingreso de parte del salario, se cuenta con la información y así contar con una previsión de gastos. «Hemos llegado a un punto que hemos normalizado no cobrar nuestro salario que nos hemos ganado atendiendo el servicio y pedir que nos avisen de los impagos y esto no es normal» relatan en un comunicado los trabajadores.

Ante esta situación, la plantilla exige que se les ingrese de manera inmediata la cantidad adeuda. Aseguran que «deseamos que esta situación de impago parcial de la nómina no se vuelva a repetir y esperamos cobrar de manera regular nuestro salario íntegro como corresponde a cualquier otro trabajador».

En cuanto al regreso a Orihuela, la espera se está dilatando y aún lo hará más. Según los cálculos del ampa no se hará efectivo hasta al menos 2028. El proyecto para rehabilitar el antiguo asilo de Orihuela, que compró en 2022 la Generalitat Valenciana por cuatro millones de euros para convertirse, además de otros usos, en la ubicación de la residencia Oriol, sigue sin muchas novedades. Después de que la dana de septiembre de 2019 anegara las instalaciones en El Palmeral, los usuarios de la residencia se encuentran de forma provisional en unas instalaciones en Torrevieja.

Hace unos días se reunieron con la administración autonómica y el resultado de ese encuentro, describen, «no pudo ser más decepcionante y demoledor». Las explicaciones que recibieron se centran en que por problemas técnicos-jurídicos tienen que iniciar ahora la licitación. La duración estimada de este primer paso y hasta la adjudicación es de seis a ocho meses. Para la ejecución de las obras se les trasladó que se prolongaría otros dos años.

Con estos plazos, el traslado al asilo, que fue adquirido hace tres años por el anterior gobierno autonómico, no se produciría hasta finales de 2028. Esto supone que sería efectivo nueve años desde la dana y seis años desde la compra del asilo. Por esto lo describen como un «nuevo retraso inaceptable y degradante para los usuarios y las familias de la residencia». Ante esta situación, desde el ampa han anunciado que iniciarán una serie de movilizaciones para manifestar su descontento.

Temas

Ayuntamiento de Orihuela