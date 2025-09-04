Pilar de la Horadada destinará más de un millón de euros para la mejora de 41 parques infantiles El plazo de ejecución de las obras se ha fijado en los 10 meses

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha sacado a licitación el contrato para las obras de mejora y acondicionamiento de 41 parques infantiles. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Planifica 2024-2027 de la Provincia de Alicante. Para acometer estas obras será precisa la inversión de más de un millón de euros.

En la actualidad, el término municipal cuenta con cerca de medio centenar de zonas destinadas al juego de los más pequeños. El pavimento de 41 de estos espacios han perdido las cualidades de seguridad por el deterioro y el paso del tiempo. Además, el mobiliario destinado a juegos infantiles instalado en 22 de las zonas verdes «ha llegado al final de su vida útil», según describe el proyecto. Por estas dos cuestiones, la de la renovación de los elementos de juego como los de seguridad, «se hace necesario acometer estas obras». Para llevar a cabo las descripción de las obras necesarias, el pliego diferencia dos ubicaciones. Por un lado, aquellos parques y zonas verdes que se encuentran en el área interior del término municipal y por otro lado la zona costera.

En el área más próxima a la costa se actuará en 24 parques infantiles. Las ubicaciones de estas son las siguientes: calle Mar Egeo/Bergantin, calle Gladiolo, calle Mar Egeo/Alehi, calle Catamarán/Trokadero, calle Catamarán/Pirata, calle Mar Egeo/Pista, calle Mar Egeo/Mar Cantábrico, avenida Virgen Asunción, calle Mar Rojo, avenida Colón, Parque Antonio Gálvez (zona existente), Parque Antonio Gálvez (zona nueva), avenida Sánchez Lozano, calle Arpón, Rambla Jesuitas, calle Tabuenca, calle Brujas, calle Dublín, calle Rotterdam, calle Fernando de Rojas, calle Oslo, calle Alemania y calle Coimbra.

En el caso del interior, las obras se llevarán a cabo en 17 ubicaciones: avenida La Venta, calle Jacinto Benavente, calle Matamoros, calle Miguel Servet, Parque Catalina Sánchez Sánchez, Parque 11M, Parque 30 de julio (zona existente a mantener), Parque 30 de julio (zona nueva), Parque Pedáneo José Albadalejo Moya, Parque Pablo Victoria Ríos, Parque Victoria Artigot, Parque Amelio Martínez Pérez, Paseo Cooperativa Agrícola, avenida de los Segundas, calle Cantabria, Cañada de Praes y Pinar de Campoverde.

Para llevar a cabo todas las obras en las 41 ubicaciones, se ha fijado un presupuesto base de licitación de 1,1 millón de euros (IVA incluido). El pliego de condiciones técnicas especifica que el plazo «idóneo» para la ejecución de las obras es de diez meses. Además se añade un plazo de garantía de 12 meses, a contar a partir de la recepción provisional. También se señala que la vida útil de las obras y las actuaciones deberá ser como mínimo de cinco años.

