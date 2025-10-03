Orihuela da un nuevo paso hacia el futuro parque empresarial

A. T. Viernes, 3 de octubre 2025, 19:25 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Orihuela, por medio de la Concejalía de Contratación y a propuesta de las concejalías de Urbanismo, Industria y Grandes Proyectos, que dirige el concejal Matías Ruiz Peñalver, ha aprobado el expediente de contratación para la redacción y elaboración de la documentación territorial, ambiental y urbanística preceptiva para la tramitación y aprobación del Plan Especial Parque Empresarial de la Industria Agroalimentaria, las Energías Renovables y Alternativas, y la Logística de Orihuela. En ese mismo contrato también se elaborará el instrumento urbanístico que venga a dotar, simultáneamente, de Ordenación Pormenorizada al ámbito objeto de Plan Especial.

Con esto, el Ayuntamiento da un nuevo paso para materializar la creación del futuro Parque Empresarial. Este se proyecta junto a la A-7. Los terrenos, calificados de agrícolas se encuentran situados al norte de la sierra de Orihuela. La elección de este emplazamiento busca esquivar la rambla de Abanilla, razón por la que la Generalitat rechazara ampliar el polígono Puente Alto, que ya se vio muy afectado por las inundaciones durante la DANA de 2019. Con esta licitación, señala el consistorio, se da por tanto un paso importante, una vez superada parte de la tramitación ambiental (Fase 1) y realizados los Estudios Económicos y de Viabilidad de la Actuación, así como los de inundabilidad y accesibilidad, entre otros, dando soporte de viabilidad a la actuación.

El contrato que ahora se licita se orienta hacia el cumplimiento de los requisitos legales recogidos en los artículos 54-56 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (TRLOTUP). Estos quedan delimitados en la denominada Fase 2 de elaboración y tramitación de la versión inicial del Plan Especial modificativo del PGOU en vigor, con el objetivo de disponer lo antes posible de la propuesta del plan y de todos los estudios sectoriales. Todo ello permitirá formalizar, a su vez, el inicio del contrato de licitación de las obras que el Ayuntamiento considere más oportunas para los intereses del municipio.

El concejal de Industria, Matías Ruiz, ha subrayado que «el objetivo finalista no es otro que equipar a Orihuela, y por extensión a la comarca de la Vega Baja, de un parque empresarial de última generación dotado con las más modernas tecnologías para el ejercicio de la actividad económica productiva. Se trata de favorecer la diversificación de la estructura económica, atraer inversiones y dar respuesta a las empresas que demandan este tipo de oferta».

En noviembre del año pasado el Ayuntamiento, dentro de la tramitación ambiental, sacó una encuesta de participación pública para integrar el estudio de paisaje en este espacio empresarial. El objetivo de esta consulta, señalaron desde el consistorio es para garantizar que el nuevo parque empresarial se desarrolle de manera que «preserve y valore el paisaje, integrando el entorno natural y cultural de Orihuela potenciando un crecimiento económico y ambientalmente sostenible, facilitando la innovación industrial y las energías limpias». Precisamente, en este contrato que se ha licitado ahora también se incluye la elaboración del informe de resultados de la fase de participación pública y consultas.

El Ayuntamiento va a destinar 185.616,66 euros, IVA incluido, para elaborar la versión inicial de la Modificación Puntual del PGOU de Orihuela relativa a este plan especial, el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico que deberá contener los estudios e informes sectoriales requeridos por la Administración Autonómica, y el estudio de integración y conexiones del sector con las redes suministros y viaria. También redactará el estudio de conexiones de servicios básicos y obras exteriores al sector con compañías suministradoras de servicios (energía eléctrica, agua, telecomunicaciones, …) y de integración con la conexión viaria existente en el ámbito de la actuación.

En este sentido, se ha optado por un formato de contrato en el que las empresas licitadoras estarán obligadas a acometer la redacción de cuantos documentos técnicos posibiliten tanto la ordenación estructural como la pormenorizada o de detalle del futuro Parque Empresarial. «Es una cuestión de sumo interés, ya que entendemos que las propuestas deberán considerar la imprescindible integración de ambas tipologías de planificación y ordenación urbanísticas del sector objeto de las actividades industriales previstas. Todo ello quedará definido en el proyecto de obras una vez que finalice el procedimiento administrativo especial que ahora se inicia, en el que el Ayuntamiento de Orihuela tiene puesto su máximo interés estratégico para consolidar un entorno empresarial con bases sostenibles y sólidas», ha añadido Ruiz.

