Orihuela licita por 384.000 euros obras de mejora en la carretera Villamartín y San Miguel en la costa

A. T. Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Orihuela ha sacado a licitación las obras de mejora de la seguridad vial en carretera Villamartín y carretera San Miguel de Orihuela Costa. Para ello va a destinar 383.982 euros como precio base de licitación, IVA incluido. Una vez se adjudiquen las obras, el pliego fija, a modo de estimación, un plazo de ejecución de cuatro meses.

Aunque la cuantía es la misma, el proyecto inicial no lo era. Esta partida presupuestaria y la actuación, presentada en el Plan Planifica: Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la Provincia de Alicante, no era la primera opción ni el primer destino. En un primer momento se solicitó el 28 de julio de 2020 como proyecto a financiar la mejora en la seguridad vial en el acceso al polígono Puente Alto desde la carretera N-340.

Para este proyecto se planteaba un cambio de una rotonda convencional por la realización de una «turbo-rotonda». El objetivo era que se evitase disminuir la capacidad de circulación de la N-340 como condición ineludible para conceder los permisos correspondientes. Surgió el contratiempo de que esa nueva rotonda era de mayor dimensión que la inicialmente proyectada por lo que sería necesario la adquisición o expropiación de terrenos adyacentes. Dada la imposibilidad de ejecutar esa compra o expropiación que la nueva actuación suponía un incremento del coste de un 30%, el presupuesto municipal no podía asumir. Por esta razón se descartó esta actuación.

Al no resultar viable este proyecto, se solicitó un cambio de la obra concedida por la de la carretera Villamartín y carretera San Miguel de Salinas. Se trata de viales con alta intensidad de tráfico. Esta última se considera una de las principales vías de comunicación entre el interior y Orihuela Costa. Según describe la licitación, la vía presenta diferentes patologías, desde baches a deflexiones y fisuras. Por esto modo, justifican, se hace oportuno su repavimentación, con el fin de evitar que los problemas se agraven un corto periodo de tiempo.

La actuación propone, entre otras actuaciones, la implantación de una mediana en el centro del viario actual. En función de las características y necesidades específicas de cada zona, se distinguen tres tipos de sección transversal. El primero corresponde al tramo comprendido entre la a intersección de la calle Venezuela y la calle el Escorial, y la calle Dos Torres. El segundo tramo corresponde a la curva en la calle Dos Torres y el tercero al comprendido entre la Calle Dos Torres, y la intersección de la calle Malvinas y la calle Mulhacén. Además de mejorar la seguridad de los conductores, se generarán y adecuarán espacios para la seguridad de los peatones.

Por otro lado, también se contempla la ejecución de la canalización necesaria para la futura ejecución de obras de reposición del alumbrado público. A finales del pasado año, el Ayuntamiento sacó a exposición pública estas obras de mejora de la seguridad vial para que los ciudadanos pudieran consultarlo y presentar alegaciones.

Temas

Orihuela