Orihuela instalará cuatro aparcamientos para cargar bicis eléctricas En ubicarán en el campus de Desamparados y Las Salesas, en la estación de Renfe y el polideportivo de El Palmeral

El Ayuntamiento de Orihuela saca a licitación el contrato para el suministro, instalación y puesta en marcha de cuatro nuevos aparcamientos para bicicletas eléctricas donde poder recargarlas y estacionarlas. Las ubicaciones seleccionadas atienden, según justifica la concejalía de Turismo, área que tramita esta licitación, a puntos clave de la ciudad, donde se garantiza la accesibilidad y funcionalidad. Estas ubicaciones elegidas se encuentran en el campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) en Desamparados, en el campus también de la UMH de las Salesas, junto a la estación de Renfe y en el polideportivo El Palmeral. El presupuesto destinado para llevar a cabo estas instalaciones asciende a los 165.000 euros.

Este contrato y servicio se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Orihuela, y con ello, aseguran desde la concejalía, permitirá fomentar la movilidad sostenible tanto entre visitantes como entre los propios oriolanos.

Las ubicaciones, según recoge el pliego de condiciones técnicas, podrán ser ajustadas o revisadas por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento con el fin de seleccionar el espacio más adecuado por razones de accesibilidad, seguridad, disponibilidad de suelo sin obstáculos en condiciones equivalentes a las ubicaciones señaladas. Una vez fijadas, cada unidad consistirá en un aparcamiento modular cerrado, según explicó Gonzalo Montoya, edil de Turismo, «se trata de aparcamientos seguros, cubiertos y de bajo impacto visual, con un diseño totalmente integrado en la ciudad y completamente autónomos energéticamente gracias al uso de energía solar». Cada aparcamiento permitirá el estacionamiento y la recarga de hasta diez bicicletas eléctricas, ofreciendo una alternativa de transporte limpia y eficiente, «fomentando alternativas de movilidad limpia», señaló el edil.

Estos puntos de intermodalidad fomentarán, según recoge el pliego de condiciones técnicas, el uso de bicicletas eléctricas como alternativa de transporte sostenible, contribuyendo a la reducción de emisiones de CO₂ y al ahorro energético, al tiempo que se potencia una movilidad urbana más eficiente y menos dependiente de vehículos motorizados. La implementación de estos sistemas busca facilitar el acceso a diferentes medios de transporte y promover el objetivo de «hacer de Orihuela una ciudad más inclusiva, accesible y respetuosa con el medio ambiente para todos sus habitantes».

Detalles de los aparcamientos

En cuanto a las características de estos aparcamientos, será un módulo cerrado, cubierto y seguro. En cuanto al tamaño se ha establecido una longitud aproximada de 5,5 metros, una anchura de 2,5 m y una altura de 1,70. El aparcamiento dispondrá de 10 taquillas individuales, que dispondrán de una puerta de apertura automática gracias a una cerradura electrónica alojada en el interior que es accionada por una app.

Las taquillas tendrán separaciones interiores estancas y opacas que imposibiliten el acceso y la visibilidad de las taquillas contiguas para dotarlas de total privacidad. El usuario dispone de su propia consigna permitiendo albergar tanto su vehículo como el casco y sus enseres personales, por lo que deberá tener un cerramiento inferior para que dichos objetos no estén en contacto con el suelo.

Se pondrá en marcha una web en la que se podrá conocer a tiempo real el estado y ocupación de todos los aparcamientos y los situados en las proximidades del usuario en función de su ubicación. También se permitirá el registro de usuarios, la reserva del espacio y la emisión de tiques.

