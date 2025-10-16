Orihuela destinará más de 10.000 euros para iluminar la fachada del Ayuntamiento en días conmemorativos sobre la salud Se han fijado un mínimo de 20 fechas referidas al día mundial sobre diferentes patologías

El Ayuntamiento de Orihuela ha sacado a licitación un contrato para el encendido de luces con las que iluminar la fachada del ayuntamiento en fechas conmemorativas vinculadas a la salud. Para esto se ha destinado, como precio base de licitación, 10.648 euros, IVA incluido, para un periodo de dos años. Además incluye la posibilidad de prórroga de dos años más. Esto implicaría un máximo de 21.296 euros.

El equipo de gobierno ha establecido 20 fechas clave para iluminar la fachada. Estas son las siguientes:

1. Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero).

2. Día Mundial contra el Cáncer Infantil (15 de febrero).

3. Día Mundial de la Encefalitis (22 de febrero).

4. Día Mundial de las Enfermedades Raras ( 28 de febrero).

5. Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo).

6. Día Mundial de la Salud (7 de abril).

7. Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo).

8. Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (21 de

junio).

9. Día Mundial de la Enfermedad de Sjögren ( 23 de julio).

10. Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre).

11. Día Mundial de la Hipertensión Intracraneal Idiopática (30 de

septiembre).

12. Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre).

13. Día Internacional del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal

(15 de octubre).

14. Día Mundial del Cáncer de Mama (19 de octubre).

15. Día Mundial del Síndrome de Phelan-McDermid (22 de octubre).

16. Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre).

17. Día Mundial del Cáncer de Páncreas (17 de noviembre).

18. Día Mundial contra el SIDA (1 de diciembre).

Además, se incluirán dos fechas más con el fin de cubrir solicitudes presentadas por los colectivos interesados mediante registro de entrada. Por otro lado, entre los criterios de valoración de las ofertas que se presenten se encuentra el añadir días adicionales a esa veintena que se han establecido como fijos. Esto, especifica el informe de propuesta para la licitación, no supondrá un coste adicional para la Administración local. Las condiciones del contrato sugieren añadir el día Mundial del Corazón (29 de septiembre), el de la Hepatitis (28 de julio) y el del Donante de Sangre (14 de junio).

En cuanto a los horarios, la fachada del palacio Marqués de Arneva se iluminará desde las 18 horas hasta la medianoche en cada una de las fechas establecidas. El objetivo, según recoge el pliego de condiciones técnicas, es destacar la fachada del Ayuntamiento de Orihuela en las fechas clave relacionadas con la promoción de la salud. Para esto se empleará iluminación que resalte, añade la descripción, «los valores de prevención, bienestar y concienciación». Aunque no todos sean conocidos por la sociedad, se concreta que se deberá utilizar colores que se asocien con distintas causas de salud, tales como el verde (para la salud en general), el rosa (para el cáncer de mama), el azul (para la diabetes), y otros colores representativos según la temática de cada fecha.

