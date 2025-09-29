Orihuela destina 46.500 euros para la organización y celebración de Halloween

El de la Costa y la edil de Juventud del Ayuntamiento de Orihuela en la presentación de la edición de Halloween de 2024.

El Ayuntamiento de Orihuela ha sacado a licitación el contrato para la celebración de Halloween en el centro de la ciudad y en la costa. Este año va a destinar 46.500 euros para que, según especifica el pliego de condiciones técnicas, se contrate a una empresa especializada en el sector para que lleve a cabo la realización, organización, contratación, ejecución, animación y producción del conjunto de espectáculos y actividades. Es la concejalía de Juventud, en manos de Vox, quien organiza y tramita esta fiesta importada y que desde hace muy pocos años va consolidándose.

La licitación está dividida en dos lotes. Uno será adjudicado a una empresa para las actividades en lo que se ha denominado Orihuela centro y el segundo lote es para la costa. La inversión para cada ubicación es diferente. De esos 46.500 euros como precio base de licitación, IVA incluido, 30.100 es para el casco urbano y casi la mitad, 16.400 euros para la costa.

Para la celebración de esta festividad en el casco urbano el adjudicatario deberá llevar a cabo diferentes talleres temáticos. Se realizarán en la Glorieta Gabriel Miró el 31 de octubre, de cinco a ocho de la tarde. Cuando finalice este tiempo destinado a los talleres comenzará a las 20:00 horas un pasacalles que arrancará desde la propia Glorieta y continuará en dirección hacia la calle San Pascual, calle Mancebería, calle de la Ocarasa, calle Aragón, Plaza de San Sebastián, avenida de España, avenida Teodomiro y finalizará en la Glorieta. Ese pasacalles deberá contar con tres grupos de batucada, dos grupos de baile, seis personajes típicos de Halloween, cuatro coordinadores y tres carros con música.

Otro de los servicios que se deberá ofrecer es el de tren temático con capacidad para 50 personas, un photocall y la presencia de seis personajes caracterizados con disfraces típicos de halloween. También se deberá suministrar y ofrecer el 'laser tag', un juego en el que los jugadores tienen que conseguir puntos alcanzando con sus disparadores infrarrojos los dispositivos receptores situados en sus rivales. Este juego se llevará a cabo en la Glorieta a las seis de la tarde y tendrá una duración de una hora. Por el último el contrato recoge la ambientación con temática halloween de la Glorieta y el suministro de tres hinchables.

Para la celebración de esta festividad en la zona de la costa se van desarrollar las mismas actividades. Difieren respecto al del casco urbano solo en aspectos de volumen de elementos a participar. El emplazamiento que albergará todas las actividades será en el aparcamiento ubicado entre la calle Capricornio y la calle Escorpio. Los talleres comenzarán a las 17:00 horas y terminarán a las 20:00 horas, y a continuación comenzará el pasacalles temático.

El año pasado el Ayuntamiento, como otros muchos de la Comunidad Valenciana suspendió todos los actos organizados previstos para los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre como gesto de solidaridad tras las graves inundaciones de Valencia que dejaron más de 200 fallecidos. El Ayuntamiento decidió para unos días después, el 9 de noviembre, darle otro sentido a las actividades, y organizaron lo que denominaron como 'Halloween solidario con los afectados por la dana'. El objetivo era recoger, tanto en Orihuela ciudad como en la costa, de productos de necesidad. Esto consiguió reunir más de 800 kilos de productos de limpieza, higiene personal y alimentos no perecederos.

