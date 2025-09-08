Las obras en el túnel de Pilar de la Horadada seguirán afectando al tráfico hasta el 23 de septiembre Hasta esa fecha se llevarán a cabo los trabajos de instalación de sistemas de control y seguridad del túnel que requieren el corte completo de la calzada de la AP-7 sentido Cartagena

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con la ejecución de las obras de mejora de eficiencia energética mediante la gestión inteligente del alumbrado del túnel de Pilar de la Horadada, ubicado entre los km 774 y 770 de la autopista AP-7, en el tramo Crevillente-Cartagena, en la provincia de Alicante. Una actuación que cuenta en su totalidad con un presupuesto de 3,5 millones de euros con cargo a los fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Con motivo de estos trabajos, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se mantendrá el corte completo de la calzada de la AP-7 sentido Alicante desde el 8 de septiembre. Además, desde las 7 horas del 22 de septiembre se producirá el corte completo de la calzada de la AP-7 sentido Cartagena. Está previsto que ambas actuaciones finalicen el 23 de septiembre a las 18 horas. Durante este período se llevarán a cabo los trabajos de instalación de sistemas de control y seguridad del túnel que requieren de corte completo del tubo.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la carretera N-332, que circula en el tramo afectado de forma paralela a la autopista desde el enlace de San Pedro del Pinatar/Pilar de la Horadada (AP-7 km 774) hasta el enlace de Pilar de la Horadada (AP-7 km 770).