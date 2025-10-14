«¿Qué nivel de seguridad percibe ante inundaciones?»: El Ayuntamiento de Orihuela consulta a la ciudadanía

A. T. Martes, 14 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Orihuela ha publicado e invita a la ciudadanía a participar en una encuesta para conocer recabar datos e información sobre su relación con el río, sobre el riesgo de inundación y en cuanto al conocimiento sobre el proyecto de renaturalización del río Segura 'Refluye mi río'. Es en este proyecto en el que se enmarca esta consulta.

El Ayuntamiento ha publicitado el lanzamiento de esta consulta pública como un medio para recabar datos sobre el nivel de conocimiento de la ciudadanía oriolana sobre el río, su riqueza medioambiental o su biodiversidad. El pliego de condiciones técnicas para la ejecución de este proyecto de renaturalización del río indica que en el plano de la comunicación y talleres informativos se propone para llevar a cabo la divulgación sensibilización sobre las actuaciones a desarrollar la elaboración de encuestas dirigidas a la población en general.

En cuanto a la encuesta lanzada, se divide en tres bloques. En el primero se pregunta por cuestiones personales en cuanto a la relación con el río. Desde si se vive cerca del río, con qué frecuencia pasa junto al río, qué suele hacer en este río (deporte, leer, pasear, reunirse, observar la naturaleza o acudir a eventos sociales) o indicar los tres problemas más importantes del río. También pregunta por el estado en el que encuentra el río a su paso por Orihuela.

En el segundo bloque las cuestiones se dirigen en materia de riesgo de inundación. Entre las preguntas se encuentra el nivel de seguridad que percibe frente a inundaciones, si ha experimentado algún episodio de inundaciones y en qué grado experimentó emociones en caso de haber vivido esos episodios («miedo, tristeza, preocupación, ira, indiferencia, alegría o alivio por seguir vivo»). La encuesta termina con preguntas sobre si se conoce el proyecto que está desarrollando el Ayuntamiento. También sobre qué puede aportar este proyecto a la ciudad de Orihuela y cuestiones de índole personal, como en qué pedanía vive, la edad, y los años viviendo en Orihuela.

La concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, en la jornada de presentación de esta estrategia de participación ciudadana señalaba que contempla, además de la encuesta online, distintos talleres, entrevistas e incluso una sesión de trabajo entre los distintos departamentos municipales, «porque todos debemos ser conscientes de la importancia que tiene nuestro río como entorno de gran biodiversidad y riqueza ambiental». La edil apuntaba que la ciudadanía «tiene que valorarlo, y para ello lo primero es conocer cuáles son esos valores que debemos respetar y hacer que se respeten».

Además, el Plan de Gobernanza se completa con un Plan de Comunicación que lleva aparejada la creación de tres perfiles en redes sociales que ya están en marcha en Instagram, Tik Tok y Facebook, en los que se dará información sobre el río, sus características, su historia, los problemas que ha ocasionado en momentos de inundaciones, su flora y fauna, consejos y recomendaciones para cuidarlo, así como cualquier contenido que pueda suponer dar a conocer este entorno entre los oriolanos.

Proyecto 'Refluye mi río'

'Refluye mi río' es el proyecto con el que se pretende la restauración ambiental del paisaje y hábitats en diferentes tramos del río Segura. Se llevarán a cabo actuaciones como la eliminación de especies exóticas e invasoras como la caña común ('Arundo donax'). La fórmula que se aplicará para la erradicación es a través del método de extracción de rixoma y, posteriormente, se empleará el método físico de cubrimiento. Tras esto se acometerá la plantación de especies autóctonas de ribera en los casos en los que se considere oportuno. El estado que presenta actualmente el cauce supone un problema ecológico, según describe el pliego, dada la desaparición del bosque de ribera que ha provocado la expansión de la caña. Gran parte del recorrido del cauce del Segura por el término municipal de Orihuela arrastra este problema.

Las actuaciones se centran en los sotos I1 y D1, en Las Norias, en el Molino de la Ciudad, en los sotos Número 13 y Miguel Hernández en La Campaneta y en el del Reguerón en Molins. En todos los casos los trabajos, se encaminarán a la recuperación ambiental y paisajística de estos entornos, con especial atención a la eliminación de especies invasoras como las cañas, y en la creación y mejora de espacios de esparcimiento para la ciudadanía.

Las obras se adjudicaron en julio por 3,6 millones de euros a la UTE formada por Natura Constructiva–José Savall Ronda. La cuantía con la que se llevarán a cabo las actuaciones supone una reducción de 200.000 euros respecto al precio base de licitación. Este proyecto se acometerá con una subvención de la Fundación Biodiversidad para el fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de las ciudades españolas, en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Aportarán estos fondos europeos 'NextGeneratioEU' el 95% del gasto total, el 5% restantes correrá a cargo de las arcas municipales.