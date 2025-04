Ampliar Patio de la Casa-Museo Miguel Hernández en Orihuela. EVA MOYA

Un monólogo recuerda hoy en Orihuela la vida y obra del poeta Miguel Hernández El actor ilicitano Gabriel Almagro interpreta 'Si no me sacáis de aquí, me muero' en el patio de la Casa-Museo del escritor, a las 20 horas