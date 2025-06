Mazón critica en Albatera la «salvajada» del recorte al Tajo-Segura sin «criterio técnico»

Antonio Trives Sábado, 14 de junio 2025, 11:40 Comenta Compartir

En un entorno 'idílico' y un ambiente hasta bucólico, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, criticó de nuevo ayer el recorte del trasvase Tajo-Segura por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Lo hizo de forma escueta, pero contundente. Este viernes, Mazón asistió al corte oficial de la breva de Albatera, un evento que se repite durante años para oficializar el comienzo de la campaña. Y Mazón lo tenía todo a su favor para abordar el problema del acueducto.

Le acompañaba el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y hacía de anfitriona la alcaldesa de Albatera, vicepresidenta, y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna. Y la finca escogida para realizar este evento, regada con agua procedente del trasvase, como los cultivos del municipio, se ubica de forma contigua al canal que transporta los caudales del Tajo-Segura.

En cuanto a las normas del trasvase, Mazón calificaba de «salvajada» la reducción de aportaciones que se espera para los próximos años con la puesta en marcha de las nuevas normas de explotación. En este sentido reprochaba al Gobierno que esas reglas de explotación las pusiera en marcha «sin atender a ningún criterio técnico, hídrico y científico». A esto añadía que las nuevas normas de explotación del trasvase «únicamente responden a criterios políticos en base a unos informes que no conocemos porque no se nos han mostrado», al tiempo que subrayaba que con esta decisión «se nos está ofreciendo probablemente el futuro menos halagüeño que hemos tenido en nuestra historia».

Retomaba también el concepto de «el agua que merecemos» y la recriminación del «agua que se no está negando». Dicha retórica contraviene, en primera instancia, a la producción de los cultivos, que en este caso no ha sufrido ninguna merma derivada de recortes del trasvase.

Preguntado por este medio por cómo se conjuga dialécticamente el reproche de recortes en el trasvase de agua y la congratulación por los datos de producción, Mazón lo zanjaba con dos afirmaciones, una metafórica y otra explicativa: «Tratando el agua como oro, reutilizando el agua y con el aprovechamiento que aportan las inversiones». En este sentido, criticando el alto precio del agua del trasvase que los agricultores tienen que abonar, lanzó una sombra de dudas sobre el destino de ese dinero. «Alguien tendrían que preguntar qué se está haciendo con ese dinero que se cobra del trasvase y si se están haciendo las obras de reutilización que aquí en la Comunidad Valenciana sí que estamos haciendo», añadió.

Según los datos facilitados, la producción para este año es de dos millones de kilos, aunque algunas fuentes consultadas consideran baja dicha cifra. Califican esta temporada con estos datos como de «moderada» pero reiteran y destacan vehementemente la calidad que este año traen. Albatera es el principal y único productor de breva de la Vega Baja. Tiene 400 hectáreas, de las 2.527 de regadío total.

Debate con humor

En el acto del corte oficial de la breva, además de los representantes políticos también estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Productores de Breva, Mario Berná, y el maestro heladero Fernando Sáenz, que apadrinó esta convocatoria.

Durante las distintas intervenciones, se introdujo un debate conceptual sobre el término correcto para denominar la acción de recolectar la breva, que se iba retroalimentando hasta convertirse en el hilo conductor de todas ellas. Aunque el acto se titula «corte» de la breva, desde el primer momento todos los políticos intervinientes quisieron matizar que la breva «se coge», no se corta, porque no se utiliza ninguna tijeras. El presidente de la Diputación concluyó la dicotomía afirmando: «La breva no sé si se corta o se coge, lo que sí sé es que se come».

Y el presidente Mazón quiso, con el ambiente jocoso que se había ido generando, diferenciarse de sus predecesores y añadir algo diferente incorporando que «no es ni corte ni cogida, es el arranque de la breva». Un debate conceptual con el que amenizar los discursos, ante el bochorno que aguantaban las decenas de personas que asistían al acto.

Temas

Albatera