Tanque de agua de la desaladora de Torrevieja, ubicada entre la carretera nacional 332 y las salinas. Iván Arlandis

La mala suerte de la planta solar para la desaladora de Torrevieja

Acuamed ya ha presentado tres alternativas para ubicar el parque fotovoltaico, la última troceando las instalaciones, pero se topa con un fuerte rechazo de regantes y municipios

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:37

Acuamed no consigue encontrar una ubicación para construir la planta solar fotovoltaica que abastecerá de energía a la desaladora de Torrevieja, la mayor de ... Europa. Después de dos años y medio de estudios, las tres alternativas planteadas por Acuamed han suscitado la protesta de los municipios y de los propietarios de los terrenos afectados, así como de Patrimonio del Estado. La última opción que hay sobre la mesa, que apuesta por dividir la planta en ocho emplazamientos diferentes interconectados y que afectan a 160 hectáreas de regadíos muy tecnificados, trata que sortear ese rechazo para poder licitar las obras el año que viene, pero la fórmula de trocear las instalaciones tampoco lo tiene fácil.

