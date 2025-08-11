La mala suerte de la planta solar para la desaladora de Torrevieja

Acuamed no consigue encontrar una ubicación para construir la planta solar fotovoltaica que abastecerá de energía a la desaladora de Torrevieja, la mayor de ... Europa. Después de dos años y medio de estudios, las tres alternativas planteadas por Acuamed han suscitado la protesta de los municipios y de los propietarios de los terrenos afectados, así como de Patrimonio del Estado. La última opción que hay sobre la mesa, que apuesta por dividir la planta en ocho emplazamientos diferentes interconectados y que afectan a 160 hectáreas de regadíos muy tecnificados, trata que sortear ese rechazo para poder licitar las obras el año que viene, pero la fórmula de trocear las instalaciones tampoco lo tiene fácil.

El proyecto para instalar el parque solar, que tiene como objetivo abaratar el coste del agua desalada, se complica y los retrasos se acumulan. Como obra de interés general, la planta fotovoltaica lleva aparejada la posibilidad de expropiar los terrenos, aunque no se ha llegado a ese momento. Casi todos los afectados e instituciones consultadas rechazan actualmente las ocho subáreas y sus respectivas conexiones eléctricas que afectan a los municipios de San Miguel de las Salinas, Almoradí, Orihuela, Torrevieja y Los Montesinos. Los ocho puntos escogidos afectan a grandes fincas y están más alejados de la zona de amortiguación del parque natural próximo a la desaladora. La capacidad nominal máxima estimada de generación de la planta solar es de 71,6 megavatios, con una potencia pico de 84,5, lo cual proporcionará autoconsumo directo a la desaladora de Torrevieja, que se encuentra en pleno proceso de ampliación de su capacidad para alcanzar 120 hectómetros anuales (ahora genera 84), la mayoría para los regadíos.

La primera propuesta consistió en construir la fotovoltaica sobre unas 200 hectáreas de regadío -pequeñas y medianas parcelas- del municipio de San Miguel de Salinas, que suscitó un amplio rechazo de agricultores, vecinos y partidos políticos. Como alternativa, Acuamed planteó comprar a un grupo privado el proyecto de una fotovoltaica que ya tenía autorización para ser instalada en la zona, pero Patrimonio del Estado rechazó esta fórmula, al considerar que una sociedad pública no podía comprar una empresa privada. Los afectados insisten en que se recupere esta propuesta o que se utilicen terrenos públicos o infraestructuras del Postrasvase.

El Sindicato de Regantes del Trasvase denuncia el retraso de esta fotovoltaica, al igual que las de Águilas y Valdelentisco. Su presidente, Lucas Jiménez, se pregunta «¿por qué ahora dividen el proyecto de la planta fotovoltaica de Torrevieja en 8 piezas separadas. Todo suena un poco a cuento chino. ¿Dónde está la concertación y la solución al recorte del Trasvase? No llegamos a tiempo. Lo único cierto es el recorte político del Trasvase, mientras que las contrapartidas que ofreció el Ministerio son fuegos de artificio», apunta en referencia a la demora de las fotovoltaicas, a la depuración pendiente en municipios ribereños del Tajo y a la modernización de regadíos en esa cuenca.

De ahí que también considere una «mentira» las dos nuevas desaladoras en Torrevieja y Águilas, ya que a su juicio no hay dinero para ello, como tampoco para la interconexión de las desaladoras con los canales del Postrasvase. Este proyecto sigue bloqueado, a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Segura y la Generalitat Valenciana se pongan de acuerdo sobre el trazado, que discurre por espacios protegidos.