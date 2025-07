Las lluvias torrenciales en Orihuela dejan calles cortadas y playas con graves daños

Antonio Trives Viernes, 25 de julio 2025, 22:40 Comenta Compartir

Que se produzcan cortes de calles, daños y destrozos de diferente consideración en las playas a causa de las lluvias y temporales es relativamente normal en primavera y aún más común en otoño. Lo que es mucho más atípico es que suceda en pleno julio, el mes más seco del año. Pero ayer el temporal hizo acto de presencia para romper con esa cotidianeidad en la madrugada del jueves al viernes. Las principales incidencias se han registrado en el litoral de la Vega Baja.

En Orihuela Costa, los daños más graves los ha registrado la playa de la Glea. También la playa del Barranco Rubio, donde además de haberse generado importantes socavones y de desplazar y romper pasarelas, como en el resto, se ha visto afectada la pérgola destinada a los bañistas con movilidad reducida.

En general, las escorrentías han provocado importantes alteraciones en las playas al arrastrar grandes cantidades de tierra. Por otro lado, varios vehículos quedaron atrapados en el paso subterráneo de la N-332, a la altura de Playa Flamenca, junto a la sede del Ayuntamiento en la costa. Se trata de un paso con un desnivel muy pronunciado que, con frecuencia, queda completamente anegado. Fuentes del Consistorio señalan que la cantidad de lluvia en un espacio de tiempo tan corto, impidieron que las bombas de achique instaladas en la zona pudieran drenar más rápido el agua acumulada.



El presidente y portavoz de la Asociación Unidos por la Costa ha recriminado al Ayuntamiento que no se hiciera ninguna mención desde el equipo de gobierno o ninguna alusión al episodio de lluvias que se dio la pasada noche en la costa, donde se produjeron daños de diversa consideración, algunos graves. «Nos llama la atención que no se hayan hecho eco de esos daños. No sabemos por qué, pero muestra una falta de empatía muy grande hacia la costa».

Estos daños son consecuencia de las cuantiosas e intensas lluvias en muy corto espacio de tiempo. Según los datos recogidos por el proyecto de recopilación de datos y divulgación MeteOrihuela, las diferentes estaciones meteorológicas reflejaron la gran abundancia de estas precipitaciones. En Campoamor, se registraron 60,4 l/m2. En La Regia, fue de 61 l/m2 y el punto en el que se alcanzó el mayor acumulado de precipitaciones. En Punta Prima, los datos indican que cayeron 49 l/m2; en la urbanización de La Florida, alcanzaron los 51 l/m2 y, en La Zenia, 46,5 l/m2.

Pilar de la Horadada

En este municipio también se registraron daños de diversa consideración en diferentes puntos del municipio. Según los datos recogidos, se contabilizó un acumulado de 85 l/m2 en la estación ubicada en Pinar de Campoverde. Ayer, cuando ya había amainado el temporal que ha recorrido todo el Sureste peninsular, se hicieron visibles los diferentes desperfectos que han ocasionado las lluvias torrenciales.

Según la estación de Ametse (Asociación Meteorológica del Sureste), en la sierra de Escalona se registró el récord, con 92 l/m2. Las lluvias en este enclave generaron importantes escorrentías, con arrastre de mucha tierra. El momento de mayor intensidad se produjo entre la una y las dos de la madrugada en la sierra de Escalona, cuando en diez minutos cayeron 42 l/m2 en diez minutos, según fuentes consultadas.

En la avenida de La Torre, frente al colegio Martín Artigot y el polideportivo, el barro se acumuló, generando una gran capa que superaba la altura de las aceras. Esto obligó a las autoridades a cortar la calle y emplear todo el día en la retirada del barro y la limpieza de la vía para su reapertura. Para esto y para habilitar los accesos al polideportivo, la empresa de limpieza estableció un dispositivo con 14 personas, dos cubas, tres barredoras y un camión. Y la mercantil responsable de la jardinería destinó a todo su personal, tres brigadas, para la retirada de los árboles y las ramas caídas en la costa.

Además, el arrastre de las aguas junto al fuerte oleaje ha provocado también importantes destrozos en las playas del municipio. Desde el Ayuntamiento, todavía no tienen cuantificados económicamente los daños.