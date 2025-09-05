Licitan la última fase de las obras del puerto de Torrevieja por 3,9 millones de euros La previsión para la finalización de las obras es en el verano de 2026

Antonio Trives Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:27

El Ayuntamiento de Torrevieja trata de encarar la última fase para finalizar las obras del puerto. Esta mañana, la Junta de Gobierno Local ha aprobado lo que se ha denominado el subproyecto 9, que corresponde a las obras para la ordenación de la integración del puerto y ciudad en el tramo comprendido entre el Acequión y el Dique de Levante. Esto forma parte del expediente de obras de urbanización del puerto y las zonas adyacentes. Con esto se pretende cerrar la creación de la nueva zona de ocio en el puerto, que según adelantaron hace unos meses se prevé para finales de año.

Para estas obras de las zonas adyacentes y conexión con este nuevo espacio en una parte de la fachada marítima torrevejense, el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 3,9 millones de euros. El concejal secretario de la Junta de Gobierno, Federico Alarcón, ha informado que se trata del último proyecto que quedaba por aprobar dentro de lo que es la denominada zona del relleno del puerto, restando solamente el suministro y la instalación de las casetas de los Hippies, que también, según ha avanzado, próximamente saldrán a licitación por parte del Ayuntamiento.

Para concluir las obras se ha fijado un plazo de ejecución de ocho meses. De este modo, todo el complejo de la nueva zona del puerto, incluyendo esta integración con la ciudad no estará completamente culminada hasta el verano de 2026.

Esos casi cuatro millones de euros se destinarán a las obras de acabado del acceso al puerto desde el Hombre del Mar al Dique de Levante hasta la pasarela de comunicación con el Centro de Ocio. Alarcón ha informado también de que estas obras, junto a las otras ya aprobadas, como la electrificación primaria y secundaria del puerto, el cantil del muelle, el Dique de Levante y la pasarela voladiza se unificarán incluyéndose todo el mobiliario urbano, la iluminación y la integración paisajística, así como la ornamentación de la zona.

A mediados de agosto, la Junta de Gobierno Local aprobó la licitación de dos de estas actuaciones, consideradas estratégicas para la modernización y mejora del puerto: electrificación secundaria del recinto portuario y las obras de remodelación del cantil del muelle pesquero y urbanización del entorno del Muelle Mínguez. Respecto al primero, la electrificación secundaria del recinto, se ha presupuestado en 8,9 millones de euros y un plazo de ejecución de once meses.

Los trabajos incluyen desde la finalización de las canalizaciones subterráneas, instalación de cuadros eléctricos propias del recinto ferial y líneas de media y baja tensión, alumbrado público así como sistemas de control y protección que garantizan un funcionamiento seguro y fiable del nuevo recinto, que podrá dotar de un espacio funcional tanto para la feria de atracciones y otros usos múltiples, además de generar los espacios suficientes para las casetas de vendedores de artesanía. De esta forma, se culminará la remodelación de todo este espacio, incluyendo los trabajos de repavimentación, mobiliario urbano, equipamientos y jardinería.

Remodelación del cantil del muelle pesquero

En esa misma Junta de Gobierno se aprobó por 5,8 millones de euros la licitación la renovación integral del cantil del muelle pesquero para mejorar su operatividad y condiciones de seguridad, así como la urbanización de todo el entorno del Muelle Mínguez, creando un espacio más accesible y ordenado que optimice tanto la actividad portuaria como el uso ciudadano.

Con esta actuación el Equipo de Gobierno prevé la creación de un nuevo paseo que discurrirá desde la entrada actual del puerto, y, atravesando la actuación de rehabilitación del entorno del muelle Mínguez, continuará con un paseo en la primera línea del puerto, con la intención de quedar conectado con el dique de Levante en lo que se espera sea una nueva postal icónica de nuestra ciudad.

Financiación

Para llevar a cabo las obras de integración del puerto, el Ayuntamiento ha recurrido a un préstamo, dirigido también para otras actuaciones. Hace unas semanas el Ayuntamiento adjudicó esta operación que asciende a 32,6 millones de euros a la entidad Eurocaja Rural S.C.C. Según recoge la licitación, de esos más de 30 millones, 4,9 se destinarían a las obras de reordenación de zonas adyacentes al puerto. También se destinaría ese préstamo para la inversión en reposición de infraestructuras y asfaltado, cinco millones, a la remodelación de las Eras de la Sal y la Fábrica de Hielo, 2,3 millones, a la repavimentación y reparación del Dique de Levante, 2,4 millones, a la remodelación del edificio de La Plasa, 4,5 millones, al paseo de la playa de los Locos, un millón, y al Centro de Alzheimer, 1,3 millones. La operación tendrá una duración de 12 años, con 2 años de carencia inicial, y funcionará durante este primer periodo como una disposición gradual, adaptándose a las necesidades de tesorería.