El Hospital Vega Baja de Orihuela pone en marcha una consulta de micropigmentación mamaria La consulta, referente en el sur de Alicante, es un recurso innovador para ayudar a mujeres de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental

El Hospital Vega Baja ha puesto en marcha una consulta pionera de micropigmentación mamaria, dirigida por la enfermera experta en cuidados de la piel y micropigmentación oncológica, Anabel Fuentes. Esta técnica supone el último paso en la recuperación tras una mastectomía o reconstrucción mamaria. Esto supone, explican desde el centro hospitalario, devolver a las pacientes no solo la imagen corporal, sino también la confianza y la autoestima.

Este servicio está destinado a mujeres que han pasado por un proceso oncológico y que tras la cirugía y posterior tratamiento de quimioterapia y o radioterapia desean reconstruirse la areola mamaria y el pezón. Para acceder al tratamiento de micropigmentación es necesario que hayan pasado como mínimo 6 meses desde el tratamiento.

El impacto de esta técnica se refleja en historias como la de María José Samper, paciente que tras superar un proceso oncológico ha compartido cómo la micropigmentación le devolvió la confianza y la serenidad frente al espejo. «Para mí significó cerrar una etapa y volver a reconocerme», ha asegurado emocionada en un comunicado remitido por el centro hospitalario.

Técnica de micropigmentación

Según explica el Hospital Vega Baja el proceso y técnica de la micropigmentación mamaria consiste en la introducción de pigmentos en la capa más superficial de la dermis mediante un demógrafo, creando un efecto óptico realista de areola y pezón. Además, el propósito y resultado de la técnica, añaden, es dotarlo con efecto 3D.

El procedimiento es, argumentan, mínimamente invasivo y ambulatorio. Por otro lado se ha estimado una duración de entre dos y cinco años y puede realizarse tras derivación desde el médico de cabecera, ginecólogo, cirujano, oncólogo o a través de enfermería desde una unidad de mama.

Según explica la especialista Anabel Fuentes, «no se trata solo de un procedimiento estético, sino de devolver identidad y dignidad después de un proceso oncológico muy duro. La consulta no solo garantiza seguridad clínica y calidad técnica, sino también un acompañamiento emocional cercano, convirtiéndose en un recurso fundamental para el bienestar integral de las pacientes oncológicas» de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Sur, que engloba a la población de los departamentos de Elche, Orihuela y Torrevieja.

