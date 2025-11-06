El histórico archivo del Juzgado de Aguas de Orihuela ya está en Valencia para su digitalización Las tareas incluyen la catalogación, descripción y difusión pública

Los fondos documentales y archivo histórico del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela ya están en Valencia para proceder a su catalogación, descripción, digitalización y difusión pública. Se ha acordado, a través de la conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo el depósito temporal en el Archivo del Reino de Valencia para que a través del Sistema Archivístico Valenciano en Red (SAVEX) se proceda a dicha digitalización.

A finales de junio, el Juzgado de Aguas obtuvo la confirmación para abordar esta catalogación y se trasladó que iniciaran el proceso de empaquetado. La fecha prevista, sin que desde el juzgado se aventuraran a confirmar, la aproximaron para finales de agosto o principios de septiembre. Sin embargo no fue hasta el pasado 23 de octubre cuando se firmó, por parte de la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar y el juez de Aguas de Orihuela, José Bernabé, el comodato por el que se recibía el archivo.

Con este acuerdo de catalogación se podrá conservar y poner al alcance de la ciudadanía un fondo documental de extraordinario valor para el conocimiento de la historia del regadío y de la huerta tradicional de la Vega Baja. El préstamo, que se mantendrá hasta la finalización de los trabajos de catalogación y conservación, incluye un total de 90 archivadores con documentación anterior al año 1951, llegando incluso al año 1650.

La secretaria autonómica de Cultura ha señalado que el fondo documental del juzgado privativo es «memoria escrita de una de las principales instituciones forales del regadío y es testimonio de la grandeza de la huerta de la ciudad de Orihuela». «Estamos ante un fondo documental de gran valor para la historia del regadío valenciano ya que conserva documentación original con una cronología desde el siglo XV hasta la actualidad», ha añadido.

Asimismo, Tébar ha subrayado que la recepción de este archivo histórico tiene «especial simbolismo, ya que el fondo documental de una de las principales instituciones forales del regadío ha sido acogido por el Archivo del Reino de Valencia, custodio de la memoria del antiguo Reino de Valencia».

El compromiso de llevar a cabo estos trabajos se inició con el anterior gobierno de la Generalitat Valenciana. La celebración de las elecciones y la formación de un nuevo gobierno autonómico ha postergado el inicio de estas tareas, y el gobierno que presidía tras Carlos Mazón tras las elecciones de 2023 se sumó a este compromiso que ahora se materializa.

Valor patrimonial del Juzgado Privativo

Según el informe técnico elaborado por el historiador Emilio Diz Ardid, el archivo del Juzgado contiene documentación esencial para comprender la evolución del regadío histórico de la Vega Baja, la organización social de la huerta y la pervivencia del derecho consuetudinario del agua, con piezas destacadas como el pergamino de la 'Sentencia de Garcerán' (1439), los repartimientos de aguas del siglo XVIII, o los padrones de las acequias de Almoradí, Alquibla, Molina y Los Huertos.

Los documentos están escritos en valenciano y en castellano y está organizados en legajos por años y acueductos. La secretaria autonómica de Cultura ha explicado que los trabajos que se desarrollarán en el Archivo del Reino de Valencia «primero de catalogación y, posteriormente, de digitalización, permitirán profundizar en los valores patrimoniales culturales del juzgado oriolano».

La Generalitat procederá a la catalogación y digitalización de los fondos, que se incorporarán progresivamente al catálogo público del SAVEX, garantizando así su preservación y su acceso en línea a investigadores y ciudadanía. El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, por su parte, recibirá una copia íntegra de la digitalización.