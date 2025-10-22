La energía solar entra en la iluminación de caminos y pedanías de Orihuela

A. T. Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:25 Comenta Compartir

A través de paneles solares y baterías de litio de larga duración, el Ayuntamiento de Orihuela apuesta por la energía solar para iluminar los caminos, diseminados y pedanías. Para esta actuación, desde la concejalía de Infraestructuras cuenta con un presupuesto de 122.391 euros. Es la cuantía fijada para la licitación del proyecto de instalación de alumbrado público en estos puntos del término municipal. Esta actuación, supondrá, justifican desde el equipo de gobierno, una mejora «notable» de la seguridad, accesibilidad y calidad de vida de los vecinos de numerosas pedanías que hasta ahora carecían de iluminación.

La concejalía de Infraestructuras apuesta con este proyecto por un modelo de alumbrado eficiente y respetuoso con el medio ambiente, que evita el consumo eléctrico tradicional gracias a la energía solar. Además, con el prisma económico esto permite un importante ahorro económico a medio y largo plazo. La utilización de tecnología LED de última generación reducirá al mínimo el impacto lumínico, al mismo tiempo que garantiza una iluminación homogénea y adaptada a las necesidades de cada entorno.

Las actuaciones se llevarán a cabo en zonas como el área recreativa de San Isidro, Barbarroja, Barrio Los Quiles en La Murada, Cabecicos Verdes (junto a la Rambla de la Dehesa), Cementerio de Hurchillo, Camino de En medio, Cruce de la Vereda Liorna con la CV-923, Dehesa de Pinohermoso, Desamparados (varias veredas), El Badén, Fuente Don Juan de Hurchillo, La Aparecida (diferentes veredas), Rincón del Portillo en Hurchillo y Virgen del Camino, entre otros puntos diseminados.

El proyecto contempla la instalación de nuevas columnas de seis metros de altura y luminarias solares LED de 50W y 8.500 lúmenes, con paneles solares monocristalinos y baterías de litio de larga duración. Estas luminarias ofrecen un rendimiento, explican desde el Ayuntamiento, de 170 lm/W, con un tono de luz neutra de 4.200K. Además, contarán con sensores de movimiento y un sistema de control inteligente que permitirá hasta tres días de autonomía con una sola carga.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha subrayado la importancia de esta actuación señalando que «este proyecto responde a una demanda histórica de muchos vecinos de nuestras pedanías, que reclamaban mayor seguridad en caminos y espacios que hasta ahora quedaban totalmente a oscuras. Con esta inversión, además de mejorar su día a día, apostamos por un modelo de alumbrado eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente».

Este proyecto para cambiar hacia el uso de energía solar se une a los que ya se está tramitando. En junio también salió a licitación la redacción del proyecto de instalación de placas fotovoltaicas en 14 edificios municipales. Se trata del edificio Conservatorio de Música (La Lonja), el centro cívico de San Bartolomé, las guardería municipales de La Murada y de la costa, en el centro cívico Alameda del Mar, en el Centro de Protección Civil Orihuela Costa y en el pabellón deportivo también de la costa. Además, se contempla, por la redacción del proyecto, en la oficina municipal de Molins, en la oficina La Murada, en la oficina municipal de Torremendo, en la de Hurchillo, en La Aparecida, en la oficina de La Campaneta y en la de San Bartolomé. Para la realización de la redacción de todos los proyectos se han fijado unos honorarios máximos de 38.115 euros (IVA incluido).

Una vez se ejecuten y entren en funcionamiento estos paneles fotovoltaicos de los 14 inmuebles contribuirán al ahorro energético que el Ayuntamiento ya está experimentando. Según los datos más recientes, en el último año, el Consistorio oriolano se ahorró, según anuncian en un comunicado, más de 29.000 euros.

Temas

Ayuntamiento de Orihuela