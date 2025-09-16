La continuidad del transporte urbano de Orihuela, a la espera de una prórroga de la Generalitat y de un nuevo proyecto El PSOE alerta de que en noviembre puede desaparecer el servicio de transporte y el Ayuntamiento asegura que se mantendrá

A. T. Martes, 16 de septiembre 2025, 18:21 Comenta Compartir

De momento, y a corto plazo, la viabilidad y continuidad del servicio de transporte urbano en Orihuela depende de que la Generalitat Valenciana conceda al Ayuntamiento de Orihuela la prórroga que deberá darse antes de que en noviembre caduque el contrato vigente. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento ha alertado de esta situación en la que advierte de una posible desaparición en noviembre al vencer este contrato que fue adjudicado el pasado año por la vía de emergencia.

Se trata del contrato de las cuatro líneas de transporte urbano que actualmente prestan servicio a las pedanías de Hurchillo, Arneva, La Aparecida, Rincón de Bonanza, Molins, Montepinar y La Matanza. En una rueda de prensa, la portavoz socialista, Carolina Gracia ha alertado de una situación que califica de «riesgo real». Según ha explicado la edil, la Dirección General de Transporte comunicó al Ayuntamiento en agosto que el contrato vigente, adjudicado el pasado año por vía de emergencia, caduca en noviembre. En dicha comunicación, se advertía que, para evitar la interrupción del servicio, el Ayuntamiento debía asumir el contrato mediante una nueva adjudicación de emergencia.

Gracia añade que la única actuación municipal registrada en el expediente es una solicitud a la Generalitat para que prorrogue el contrato durante un año más, argumentando que no pueden licitar nada nuevo hasta que se apruebe definitivamente el Proyecto de Servicio Público de Transporte de Viajeros, el cual sí contempla estas líneas. Sin embargo, desde el Ayuntamiento, el concejal de Transporte, Víctor Sigüenza ha desmentido las palabras de la portavoz socialista sobre la supuesta desaparición del servicio. Señala que desde el PSOE han querido alarmar a la ciudadanía. «Este Ayuntamiento ya está trabajando desde hace meses para garantizar la continuidad del transporte en nuestras pedanías», ha afirmado Sigüenza.

El edil responsable de Transporte ha explicado que el Ayuntamiento ya ha respondido oficialmente solicitando la prórroga del contrato. Al mismo tiempo, añade, están tramitando el nuevo Proyecto de Servicio Público de Transporte, actualmente en fase de alegaciones. Asegura que tras la reunión mantenida han recibido una respuesta favorable.

No obstante, la edil socialista critica la gestión del gobierno municipal de PP y Vox, al que acusa de no haber adelantado los trabajos para aprobar ese nueve proyecto pese, según asevera, conocerse desde hace dos años que la Generalitat no seguiría financiando estas líneas de transporte. «Cuesta creer que haya pasado tanto tiempo sin que se haya aprobado un proyecto que ya estaba en manos del concejal responsable, seguro que podrían al menos haber previsto algo para estas líneas de manera paralela», ha declarado Gracia.

Gracia ha advertido que si la Generalitat no concede la prórroga y la responsabilidad recae en el Ayuntamiento, los vecinos y vecinas de las pedanías podrían quedarse sin transporte urbano antes de que acabe la legislatura. «Si la decisión final queda en manos de este gobierno PP-VOX, tengo claro que acabaremos el mandato sin transporte público en nuestras pedanías», ha sentenciado.

Por su parte, el edil de Transportes asegura la continuidad del servicio hasta la adjudicación del nuevo contrato. Ha reiterado un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Hurchillo, Arneva, La Aparecida, Rincón de Bonanza, Molins, Montepinar y La Matanza. «El transporte no se va a perder. Este equipo de gobierno trabaja con seriedad, coordinación y previsión para que nuestros vecinos sigan teniendo el servicio que merecen», concluye el edil.

Temas

Ayuntamiento de Orihuela