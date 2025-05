El Consistorio de Orihuela pierde una subvención al no estar al corriente con la Agencia Tributaria

Antonio Trives Sábado, 31 de mayo 2025, 08:36 | Actualizado 08:41h.

El Ayuntamiento de Orihuela ha perdido una subvención para el plan local de prevención de incendios forestales. Este viernes el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba la resolución con la que se anunciaba la concesión directa de esta subvención. En el listado de Ayuntamientos excluidos aparecía Orihuela. El motivo de quedar excluido es que no está al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Autonómica ni tampoco al corriente con la Agencia Estatal Administración Tributaria. El PSOE, en un comunicado, arremetía contra el equipo de gobierno de PP y Vox. El edil del grupo municipal socialista, Luis Quesada, señalaba que «es inadmisible que el gobierno de Orihuela siga poniendo en riesgo y perdiendo subvenciones por no estar al corriente en los pagos con Hacienda, el problema no son los funcionarios ni los habilitados, Orihuela está cada día peor por la nefasta gestión del bipartito PP-Vox».

Esta subvención de la que ha quedado excluido el Ayuntamiento se enmarca en el Fondo Estratégico Municipal de prevención de incendios y gestión forestal. Entre las actuaciones subvencionables se encuentran las destinadas a nuevas áreas cortafuegos, el mantenimiento y conservación de esas áreas y la eliminación de cañas para reducir el riesgo de propagación de incendios. También abarca a las actuaciones de mantenimiento, reparación y mejora de pistas forestales, la creación, adaptación y mejora de puntos de agua para la extinción de incendios forestales y actuaciones de gestión forestal sostenible, como podas o desbroce de matorral.

El edil socialista reitera que «ya hemos perdido la cuenta de las subvenciones ayudas que se han puesto en riesgo o perdido». Le exige al alcalde, Pepe Vegara, como responsable también de Hacienda, que dé explicaciones por esta pérdida de ayuda.