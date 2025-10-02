Comienzan los primeros trabajos para las obras de mejora de desagüe en la desembocadura del río Segura Las actuaciones consisten en el dragado de 190.000 m3 y el desentubado del azarbe del Señor

Dan los primeros pasos en el terreno para iniciar las obras en la desembocadura del río Segura y el azarbe del Señor con la que facilitar el drenaje del último tramo del margen izquierdo del río. De este modo se busca minimizar los daños en futuras inundaciones. Los primeros vehículos de maquinaria pesada han comenzado con los primeros trabajos de adecuación previos al inicio de las obras en cuestión. En el margen izquierdo se ha adecentado una parcela y se ha llevado unos primeros desbroces.

Las actuaciones se centran en dos puntos y buscan la misma finalidad; mejorar la capacidad de desagüe para que ante futuras avenidas e inundaciones exista la mayor capacidad posible de que las aguas, que ya de por sí discurren lentas por la propia orografía del valle de la Vega Baja, puedan evacuarse al mar. Esa falta de evacuación se evidenció en las inundaciones que provocó la dana de septiembre de 2019. La falta de esa capacidad de salida del agua propició la inundación en zonas del interior de la comarca y que en algunos puntos de la comarca hubiera agua durante semanas.

Las obras en la desembocadura ya se fijaron como actuaciones en el extinguido plan Vega Renhace. Al final de la anterior legislatura estos proyectos ya estaban definidos y, ahora, la Generalitat va a materializarlos. Se van a destinar algo más de 14 millones de euros, financiados con fondos europeos. La desembocadura ha ido acumulando gran cantidad de sedimentos. En algunos puntos llegó a colmatarse. Esto supone una evidente reducción de la capacidad de desagüe, tanto en el cauce viejo como en el nuevo de la desembocadura del río Segura. Para esta actuación se van a destinar 6,1 millones de euros con el que dragar un volumen aproximado de 190.000 metros cúbicos. Parte de estos sedimentos extraídos se emplearán para regenerar playas de Guardamar.

Tras un proceso de exposición pública y presentación de alegaciones, donde colectivos ecologistas señalaron la posibilidad de existencia de sedimentos contaminados, en mayo la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana emitió la resolución por la cual la Conselleria de Medio Ambiente obtuvo el visto bueno para llevar a cabo el proyecto de dragado de la desembocadura del río Segura, en Guardamar. Con esto, fue a finales de julio cuando el Consell autorizó la realización de las actuaciones, tanto del dragado de la desembocadura como el desentubado del azarbe del Señor.

En esta última actuación se pretende recuperar el antiguo cauce de drenaje del azarbe del Señor, eliminando su situación actual de entubado, y aumentar su capacidad para mitigar el riesgo de inundación de las áreas urbanas, periurbanas y viviendas aisladas de la huerta en esos municipios. Las acequias y azarbes desempeñan una doble función clave. Transportan el agua para el regadío y también recoge los drenajes de esos riegos y el agua de la lluvia que traslada para la desembocadura. En este caso discurre por terrenos agrícolas del margen izquierdo del río, Formentera, Rojales, Daya Vieja, San Fulgencio y Guardamar del Segura. La falta de capacidad para que las escorrentías lleguen al cauce viejo, provoca las inundaciones en zonas de estos municipios. Para esta actuación se va a destinar una inversión de más de 8 millones de euros.